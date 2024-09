RISULTATI SERIE A: POSTICIPI A PARMA E ROMA!

Finalmente con i risultati Serie A di lunedì 16 settembre chiudiamo il programma della 4^ giornata: sono tornati anche i posticipi a farci compagnia, oggi nello specifico assisteremo a Parma Udinese, che si gioca alle ore 18:30, e Lazio Verona che invece va in scena alle ore 20:45. Si parla di quattro squadre i cui obiettivi potrebbero essere diversi; per il momento la classifica ci dice che stanno facendo mediamente bene, basti pensare che l’Udinese si presentava addirittura in testa (con altri tre club) prima della sosta per le nazionali e, tra queste, le due che hanno meno punti sono Parma e Lazio che ne hanno raccolti 4.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: poker Napoli, pari Inter! (15 settembre 2024)

Chiaramente però questa situazione nei risultati Serie A è anche frutto del calendario affrontato sino a questo momento, per esempio il Parma ha dovuto giocare sul campo del Napoli e, nonostante questo, senza l’episodio nel finale avrebbe probabilmente portato a casa la vittoria. La realtà delle cose è che nell’analizzare i risultati Serie A per questi posticipi dobbiamo sicuramente tenere conto di quanto visto sino a questo momento ma, d’altro canto, ricordare che siamo solo a metà settembre e che di conseguenza ogni giudizio su squadre, campionato e classifica deve essere considerato relativo.

Risultati Serie A, classifica/ Pari al Franchi, colpo Verona! Diretta gol live score (oggi 1 settembre 2024)

RISULTATI SERIE A: TRA SORPRESE E CONFERME

Approcciandoci dunque ai risultati Serie A per questa quarta giornata possiamo senz’altro dire che l’Udinese sia la grande sorpresa di questo avvio di campionato: i friulani hanno già battuto la Lazio e, sia pure con un calendario non impossibile che li ha incrociati a Bologna e Como, hanno fatto il loro e forse anche di più, perché il nuovo allenatore Kosta Runjaic è e forse tuttora rimane una scommessa, che però la società sta vincendo perché l’Udinese gioca anche bene e riesce sempre a scovare giocatori che, anche se poco conosciuti, rendono al massimo sul terreno di gioco, cosa che oggi ci fa dire che il Parma dovrà stare molto attento e non potrà sottovalutare l’impegno casalingo contro questa rivale.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Urlo Napoli al 97'! Diretta gol live score (oggi 31 agosto 2024)

Nell’altra partita per i risultati Serie A abbiamo un Verona che ha fatto due grandi colpi nelle prime tre giornate: la vittoria contro il Napoli è stata netta e sorprendente, poi il blitz di Marassi che ha lanciato una squadra che deve ancora scoprire la sua reale competitività, ma che intanto potrebbe andare a prendersi una salvezza tranquilla. La Lazio al netto della caduta di Udine non ha poi fatto male: il pareggio contro il Milan sarebbe potuto essere qualcosa in più, bisognerà dare a Marco Baroni il tempo di lavorare con serenità perché questa squadra potrebbe togliersi grosse soddisfazioni.

RISULTATI SERIE A: POSTICIPI 4^ GIORNATA

Ore 18:30 Parma Udinese

Ore 20:45 Lazio Verona

CLASSIFICA SERIE A

Inter, Juventus, Torino, Udinese 7

Verona, Napoli 6

Empoli 5

Lazio, Parma, Genoa 4

Fiorentina, Atalanta, Lecce 3

Milan, Monza, Cagliari, Roma, Bologna 2

Venezia, Como 1