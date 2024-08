Gravissimo episodio avvenuto nella giornata di ieri a Milano dove un medico di base è stato arrestato con le accuse di aver violentato un giovane paziente. La notizia è riportata in queste ultime ore dai principali organi di informazione online, a cominciare dal Corriere della Sera, secondo cui la vittima sarebbe un ragazzo di 22 anni, mentre il medico di base avrebbe 59 anni e da ieri è finito in manette. La vicenda era scattata all’inizio dello scorso mese, dopo che la presunta vittima aveva denunciato il tutto alle autorità.

Un mese fa circa il 22enne si era recato dal medico di base arrestato a Milano, per una classica visita per ottenere l’idoneità sportiva non agonistica, ma durante i normali controlli di rito, solitamente un cardiogramma sotto sforzo e una visita al torace, qualcosa deve essere accaduto, spingendo quindi il giovane a recarsi dalle autorità. Il quotidiano Il Giorno precisa che a seguito della denuncia gli inquirenti aveva ricontattato la presunta vittima per aggiornarlo sugli ultimi risvolti ed è emerso che il medico di base arrestato era stato già condannato dal tribunale di Milano a 3 anni di reclusione per un episodio molto simile.

MEDICO DI BASE ARRESTATO A MILANO: IL PRECEDENTE

Avrebbe infatti violentato sessualmente un altro ragazzo di 20 anni, ma fino alla condanna non aveva ricevuto alcuna misura cautelare se non quella del divieto temporaneo dell’esercizio, che in seguito era scaduta (l’episodio risaliva a prima dello scorso mese di aprile). L’uomo, che ha lo studio in un comune della provincia di Milano, si trova attualmente nel carcere di San Vittore in attesa della convalida del fermo.

Le indagini della polizia, che sono state condotte dalla pubblica ministero Alessia Menegazzo, hanno portato a gravi indizi di colpevolezza ed è per questo che si è deciso di intervenire con la misura cautelare più “grave” che è appunto quella dell’incarcerazione. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori dettagli sull’indagine.

