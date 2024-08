Il Meeting di Rimini 2024 è pronto a dare il via ufficiale alla sua 45esima edizione che si terrà – vale sempre la pena ricordarlo – tra il 20 e il 25 di agosto con un numero impressionante di relatori stanno preparando i loro attesissimi interventi, migliaia di volontari pronti a fornire ogni tipo di supporto e un’estensione che non si era mai vista prima; ovviamente senza dimenticare i migliaia e migliaia di curiosi che hanno già prenotato (e lo faranno anche nei prossimi giorni) i loro posti gratuiti per assistere a mostre, eventi e convegni.

DAL LAVORO AL WELFARE/ Dellabianca (Cdo): le sfide da vincere superando i vecchi schemi

E proprio sui numeri – utili a capire, almeno figurativamente, la portata di un evento che cresce di anno in anno – si concentrano le ultime riflessioni degli organizzatori del Meeting di Rimini 2024 che hanno messo nero su bianco una serie di cifre a partire (quasi naturalmente) da quei 120mila metri quadrati di superficie divisi in 23 padiglioni che stanno venendo allestiti proprio nel momento in cui scriviamo.

SANITÀ/ Attese, ticket, carenze: la ricerca dell’essenziale non ha ancora trovato risposta

Un’estensione – appunto – sbalorditiva, decorata interamente con circa 35mila metri quadrati di moquette, mille e cinquecento piante (con le spettacolari 63 betulle alte 4 metri) e più di 10mila metri quadrati di legno tra pannelli nudi e listarelle. Ad impreziosire ulteriormente i 23 padiglioni del Meeting di Rimini 2024 a cui vi accennavamo poco fa ci saranno anche 5mila metri quadrati di piazze e giardini verdi; il tutto nel pieno segno del rispetto ambientale grazie alla riduzione dell’uso della plastica e la raccolta (stimata, ma quasi sicuramente al ribasso) di 250 chili di plastica grazie all’aiuto di Coca Cola.

LETTURE/ Da Socrate ad Apuleio, la ricerca della Verità difficile senza un Dio incarnato

Tutti i numeri del Meeting di Rimini 2024: raddoppiata la Cittadella dello sport, con più di 3mila mq riservati a giovani e giovanissimi

E proprio citando Coca Cola vale la pena anche ricordare che il Meeting di Rimini 2024 vanta la bellezza di 180 aziende partner accreditate, senza dimenticare i 35 fotografi volontari ufficiali (con l’ipotesi che scatteranno più di 300mila fotografie) e le 260 – come noi de ilSussidiario.net – testate giornalistiche che seguiranno passo dopo passo ogni momento clou dell’evento riminese.

Ma facendo un passetto indietro agli spazi e agli allestimenti; quest’anno le cose sono state fatte in grande pensando anche a ragazzi e bambini – con l’amato ‘Villaggio ragazzi‘ che vanta un’estensione di 3mila e 700 metri quadrati – e agli sportivi, con la ‘Cittadella dello sport‘ che occuperò il doppio (più di 15mila mq) dello spazio dello scorso anno.

Ma – visto che siamo in Italia – non possiamo fare a meno di pensare anche al cibo che durante il Meeting di Rimini 2024 sarà servito in 18 differenti punti allestiti con 580 tavoli e 3mila 500 posti a sedere; il tutto ovviamente nel segno delle nostre eccellenze alimentari, senza dimenticare celiaci, intolleranti, salutisti e vegetariani.

Il Meeting di Rimini 2024 tra i 140 convegni, i 450 ospiti e le 200 ore di diretta streaming

Parlando di numeri e di Meeting di Rimini 2024 – però – non possiamo dimenticare la vera e propria anima dell’evento: le migliaia di persone che (per lavoro, svago o invito) parteciperanno alla lunga cinque giorni riminese; a partire dagli oltre 3mila volontari in larga parte – ben il 60% – under 30 che renderanno concretamente possibile tutti quegli aspetti spesso dimenticanti degli eventi così grandi.

Ed – ancora una volta ovviamente – parlando di persone non possiamo dimenticare o ignorare i 450 relatori (100 esteri) che nei prossimi giorni raggiungeranno la città emiliana per prendere parte ai 140 convegni organizzati per il Meeting di Rimini 2024; mentre passando dai convegni alle mostre saranno 16 – delle quali 9 diventeranno itineranti nei prossimi mesi – le sale pronte ad accogliere i 60 curatori e le loro esposizioni; con 18 spettacoli in programma che coinvolgeranno ben 80 artisti in 3 differenti location.

Il tutto – come da tradizione ormai assodata dal 2020 – visibile sia di persona nelle splendide sale del Meeting di Rimini 2024, sia in differita grazie ai 150 streaming video che saranno tradotti in 7 lingue diverse per un totale di oltre 200 ore di diretta rese possibili dalle 14 telecamere e dai 94 operatori.