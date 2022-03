Megghi Galo di Uomini e Donne ha perso il secondo figlio/ “Mia mamma malata e io…”

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Megghi Galo ha deciso di aprirsi con i suoi tanti follower e raccontare quanto le è accaduto negli ultimi mesi. La ragazza ha deciso di farlo in una giornata così speciale come quella che celebra la donna in tutte le sue sfaccettature, proprio per sottolineare attraverso le sue esperienze quanto le donna possano essere forti. Megghi ha vissuto drammi molto forti, a partire dalla perdita di due bambini, l’ultimo pochi mesi fa.

“È tempo di verità. – ha esordito allora su Instagram – Ci sono stati giorni in cui avrei voluto scappare da questa vita da tutto questo dolore che improvvisamente si è riversato nella mia esistenza.” Tornata dunque a Settembre 2021, pochi mesi dopo il primo aborto, Megghi racconta di essere rimasta incinta.

Megghi Galo e la battaglia della mamma contro il tumore: “Lottiamo”

È proprio in quel momento però che arriva per Megghi Galo una terribile notizia: “Mi chiama la mia Mamma, l’amore della mia vita colei che tutto ha dato e ha fatto per me […] Mi dice che per un errore medico la sua situazione clinica delicata si era aggravata, c’è un tumore”. È dopo questa drammatica notizia che Megghi “in poche ore perdo il mio secondo angioletto”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha perso il suo secondo figlio: “ma stavolta non ho tempo per piangere, dobbiamo fare in fretta”, continua, ammettendo di essersi subito messa, insieme al fidanzato Alessandro Priscopo, alla ricerca di un dottore che potesse aiutare la mamma: “comincia la battaglia, che so che vinceremo.”

Megghi non smette di combattere per la sua mamma e per se stessa e conclude così il suo lungo post: “Mi spengo, mi riprendo, mi rispengo, non è stato e non sarà facile, ma tutto questo mi fa sentire forte nel tempo, il dolore si trasforma in rabbia quella che ti fa alzare il culo la mattina! Lottiamo nell’ombra, ma lottiamo! Siamo invincibili, siamo una forza della Natura. Siamo una Famiglia! Ed io sono una donna finalmente ed il mio compito è difenderla”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Megghi Galo (@megghiigalo)





