Meghan Markle choc “Harry non ha più un padre”/ “Spero che con Carlo non gli capiti…”

Meghan Markle: nuove rivelazioni su Carlo e Harry

Mentre il Regno Unito piange la morte della Regina Elisabetta II e accoglie Re Carlo III, stanno facendo discutere le dichiarazioni rilasciate da Meghan Markle ai microfoni di “The Cut” svelando alcuni retroscena sul rapporto tra il marito Harry e la famiglia reale. In particolare, Meghan si è soffermata sul rapporto tra Harry e Carlo che avrebbe telefonato al figlio per chiedergli di non portare la moglie al capezzale della Regina Elisabetta.

“Harry mi ha detto: ‘Ho perso mio padre'”, ha detto Meghan nell’intervista rilasciata a “The Cute” riferendosi alla profonda frattura che si sarebbe creata tra il Principe e il padre. Frattura che sarebbe diventata insanabile per la scelta di Harry d’intentare una causa contro il Daily Mail per aver pubblicato la lettera scritta da Meghan a suo padre. Carlo avrebbe preferito che Harry si fosse astenuto dal compiere un simile gesto perchè i reali hanno sempre evitato, come sottolinea il settimanale Di Più, di lasciarsi coinvolgere in cause con la stampa.

L’augurio di Meghan Markle a Harry e Carlo

Meghan Markle, nel corso delle dichiarazioni rilasciate a The Cut, ha poi fatto un augurio al marito Harry e al suocero Carlo. La Duchessa, infatti, spera che i due riescano a trovare un punto d’incontro e a ricucire il rapporto di una volta. “Spero che a Harry e Carlo non capiti ciò che è capitato a me con mio padre con il quale non ho alcun rapporto. Ma questa è una decisione di mio marito”, ha aggiunto la Duchessa.

Le frasi della Markle hanno immediatamente fatto il giro del mondo e spinto Carlo a replicare attraverso il portavoce che ha fatto sapere: “Il principe del Galles (oggi Re Carlo III ndr) ama entrambi i suoi figli”.

