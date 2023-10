Meghan Markle sbarca in politica?/ Il retroscena sulla candidatura come senatrice della California

Meghan Markle, i rumor sulle ambizioni politiche in California

Siamo abituati a leggere notizie sul conto di Meghan Markle principalmente in riferimento al rapporto con il marito, il principe Harry, e in riferimento alla sua professione di attrice. Stando a quanto riporta La Repubblica, gli ultimi rumor sulla duchessa del Sussex segnano una novità inaspettata; il Daily Mail avrebbe infatti lanciato la notizia “bomba” di un possibile approdo in politica, precisamente come senatrice.

Secondo il Daily Mail – si legge sul quotidiano – Meghan Markle starebbe tentando di convincere il governatore della California, Gavin Newsom, a scegliere proprio lei per ricoprire il ruolo lasciato vacante da Dianne Feinstein. Per quanto un effettivo sbarco in politica da parte della duchessa del Sussex possa sembrare improbabile, le fonti del Daily Mail sembrano piuttosto convinte della veridicità della tesi. Nello specifico, la moglie di Harry avrebbe da tempo maturato una forte ambizione in riferimento alla vita politica. Sarebbe quindi un’occasione ghiotta il posto al senato lasciato vuoto dalla Feinstein dato che il governatore della California può scegliere in maniera autonoma l’eventuale successore.

Meghan Markle come possibile sostituta di Dianne Feinstein al senato: gli scenari

Sempre La Repubblica riporta ulteriori retroscena proposti dal Daily Mail in riferimento alla possibile candidatura di Meghan Markle come senatrice della California al posto di Dianne Feinstein. Nello specifico, il governatore avrebbe pensato di ovviare all’assenza con una donna di colore; non potendo scegliere tra le possibili candidate alle elezioni del prossimo anno, ecco che secondo la testata americana si sarebbero alzate le quotazioni della duchessa del Sussex. Quest’ultima infatti ha origini afroamericane e tale fattore potrebbe giocare a suo favore.

Ad avvalorare la tesi della possibile candidatura come senatrice della California di Meghan Markle vi sarebbero anche gli ultimi rapporti intrattenuti. Nello specifico, sempre più stretta è l’amicizia con Gloria Steinem, influente femminista; inoltre – spiega il quotidiano – anche l’amicizia con la conduttrice televisiva Oprah Winfrey potrebbe giocare a suo favore. In ogni caso, le fonti del Daily Mail sottolineano quanto – a dispetto delle voci – l’effettivo concretizzarsi di tale scenario risulta improbabile ma non totalmente da escludere in virtù delle “cose pazze” accadute in passato.











