“Meghan Markle voleva essere pagata agli eventi reali”/ Rumor “Per stringere mani e…”

I tabloid d’Oltremanica attribuiscono a Meghan Markle la colpa, seppur indiretta, del ritardo di Harry al castello di Balmoral, che gli ha impedito di vedere ancora una volta in vita sua nonna, la Regina Elisabetta II. Il giovane, infatti, avrebbe litigato con il padre, Re Carlo III, perché intendeva portare con sé in Scozia la moglie Meghan Markle, ma la presenza di quest’ultima è risultata inappropriata agli occhi dell’ormai nuovo sovrano del Regno Unito. A quel punto, tra lui e Harry sarebbero volate parole grosse e il giovane avrebbe perso il volo che ha consentito agli altri familiari di raggiungere il capezzale della monarca.

A fornire ulteriori dettagli è stato “The Sun”, secondo cui il volo della Raf sarebbe partito senza attendere Harry proprio per via del litigio telefonico con il padre Carlo. A quel punto, perso l’aereo per la Scozia, Harry non si sarebbe perso d’animo e si sarebbe organizzato in solitaria, atterrando ad Aberdeen senza Meghan Markle al suo fianco alle 19.35 italiane, quando il mondo, purtroppo, già sapeva della dipartita della Regina Elisabetta II, che Harry avrebbe scoperto soltanto via web.

Com’è noto, neppure Kate Middleton, consorte del principe William, era presente a Balmoral, ma Harry non ha comunque digerito il “niet” intransigente del genitore nei confronti di Meghan Markle, a tal punto che, ha scritto il “Sun” era “furioso”. Carlo III avrebbe poi provato a rimediare invitando a cena con lui il figlio, ma questi l’avrebbe snobbato, sedendosi a tavola con Andrea ed Edoardo e ripartendo il giorno seguente per Londra, al fine di tornare subito dalla sua consorte.

Soltanto l’intervento del fratello William ha consentito a Meghan Markle e ad Harry di intervenire alla passeggiata a Windsor, per salutare la folla commossa. In tal senso, una fonte vicina alla Royal Family, ha proposito della donna ha dichiarato: “Sebbene le piacesse l’attenzione, Meghan non è riuscita a capire il senso di tutte le passerelle e dello stringere la mano a innumerevoli sconosciuti”. Addirittura, nel libro “Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown” di Valentine Low, alcuni membri dello staff hanno raccontato che Meghan avrebbe detto: “Non posso credere di non essere pagata per questo”.











