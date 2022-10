Mehmet, il fidanzato di Gegia esiste! videomessaggio al GFVIP/ “Bloccato in Burkina Faso” e spunta una tet*a

Gegia, sorpresa al Grande Fratello Vip 2022 dal fidanzato Memhet

Una bella sorpresa per Gegia al Grande Fratello Vip 2022: un videomessaggio da parte del fidanzato Mehmet, il misterioso uomo turco che l’attrice ha conosciuto in aeroporto a Istanbul. Nel videomessaggio, Mehmet si rivolge a Gegia dicendole che va tutto bene e le chiede come sta. Poco dopo l’attrice romana rivela che l’uomo è bloccato in Burkina Faso perché non ci sono aerei che partono da lì. Non solo, Gegia lancia una vero e proprio appello ad Alfonso Signorini: portare il suo Mehmet in Italia per farglielo incontrare. Chissà che la grande macchina del Grande Fratello Vip non possa avverare il sogno dell’attrice.

Sembrerebbe essere rientrata la conoscenza tra i due dopo che la scorsa settimana Mehmet non ha risposto alla chiamata di Alfonso Signorini. Nella scorsa puntata il padrone di casa aveva rivelato: “il tuo fidanzato è volato in Messico, a Tulum” avvisando l’attrice che è rimasta stupita dalla rivelazione.

Mehmet ha bloccato la fidanzata Gegia del Grande Fratello Vip 2022? Dopo la chiamata non risposta di Alfonso Signorini durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2022 in tanti hanno pensato che il misterioso uomo turco fosse un secondo Mark Caltagirone.

Alla fine però l’uomoè tornato a fari vivo con la Gegia, visto che dopo una serie di chiamate non risposte, le ha scritto “mi sei mancata amore mio”. Che dire: una nuova storia per l’attrice romana che presa dall’emozione ha rischiato un’uscita di tet*a durante la diretta del GF VIP!

