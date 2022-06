Melanie Francesca/ “Ho affidato miei figli ad uno steward ma si è perso”: l’aneddoto

La scrittrice Melanie Francesca è intervenuta ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella con Manila Nazzaro, nel corso della puntata di oggi, venerdì 10 giugno. Si tratta ormai di habitué del programma e sin dal suo intervento, proprio Fredella ha raccontato un retroscena sul suo conto svelando di essersi spaventato: “Melanie si è collegata in auto, da sola, in mezzo a un bosco”.

La scrittrice ha quindi spiegato: “Io sono scesa a Malpensa con due macchine in realtà. Avevamo 300 mila valigie, i miei ragazzi si sono imbarcati fino ad adesso da Malpensa con gli Emirates per andare ad Abu Dhabi e quindi ho dovuto affidarli ad uno steward, quindi con l’ansia”, ha raccontato Melanie Francesca.

Melanie Francesca ed il simpatico aneddoto sullo steward diverte Manila Nazzaro

A proposito della disavventura che Melanie Francesca ha svelato oggi nel corso del suo intervento radiofonico: “Mio figlio tre minuti prima della diretta mi ha chiamato e mi ha detto che lo steward si era perso”. Francesco Fredella, incuriosito dal racconto, ha quindi domandato come mai la scrittrice fosse da sola in auto, ma lei ha prontamente chiarito: “Perchè ho cacciato via l’autista!”.

Un aneddoto particolare che ha appassionato soprattutto Manila Nazzaro, la quale ha svelato il suo desiderio di avere Melanie Francesca sempre con loro in diretta, “solo per raccontarci l’aneddoto del giorno perchè tu ogni giorni ci trovi qualcosa”. La scrittrice ha in cantiere una serie di viaggi che dovrà affrontare e che la porteranno prossimamente a Vienna, Abu Dhabi, quindi in America per un mese, a Londra per una settimane ed ancora in barca.

