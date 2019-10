Melanie Griffith/ A 62 anni in sexy lingerie sui social: fan impazziti!

Bella, anzi bellissima. Melanie Griffith è apparsa più sexy che mai su Instagram dove ha postato una fotografia con indosso solo una lingerie color nero. All’età di 62 anni la ex moglie di Don Johnson e Antonio Banderas si conferma una delle attrici più belle di Hollywood come conferma la foto che, nel giro di pochissimo tempo, ha registrato un vero e proprio record di likes e commenti. Melania si è mostrata in forma smagliante per promuovere una nuova linea di lingerie come ha scritto lei stessa nella didascalia che accompagna la foto: “questi 2 stilisti fantastici, creativi, incredibilmente chic .. @ sweetbabyjamie e @simoneharouche hanno dato il via a questa nuova fantastica linea di lingerie @ thekitundergarments! Adoro tutto quello che hanno realizzato e ne voglio uno! Donano anche una parte di tutto ciò che guadagnano in beneficenza. Seguiteli !!”.

Melanie Griffith: 62 anni e favolosa!

62 anni e favolosa! Verrebbe da commentare così la foto pubblicata da Melanie Griffith su Instagram in cui si è mostrata bellissima e con un fisico da pin up. L’attrice americana, che nel 1989 ha ricevuto una nomination ai Premi Oscar come miglior attrice protagonista per il film “Una donna in carriera”, è ancora oggi una delle star di Hollywood più amate ed apprezzate. La conferma arriva dai social dove Melanie è seguitissima, complice anche il fatto di essere la ex moglie di Don Johnson e Antonio Banderas, nonché madre di Dakota Johnson, l’attrice protagonista della trilogia da record “50 sfumature di Grigio”. Sulla fine del matrimonio con il sex symbol Banderas ha dichiarato: “nessuno è da biasimare. Solo che io mi sentivo come bloccata e non lascerò che accada di nuovo. Voglio godermi la vita e fare tutto quello che voglio”.

Melanie Griffith: “non sono stata una mamma ubriaca”

A chi, invece, l’accusa di non essere stata una buona madre per la sua dipendenza dall’alcol, Melanie Griffith ha precisato: “non sono stata una mamma ubriaca o fuori di testa. Forse non ho fatto tutte le cose che avrei dovuto fare, ma c’ero per i miei figli”. Nonostante abbia compiuto 62 anni lo scorso 9 agosto, Melanie è ancora oggi una donna bellissima, con un fisico da ragazzina e con all’attivo una serie di importanti collaborazioni. Recentemente, infatti, ha partecipato alle pellicole “The Disaster Artist” e “I pirati della Somalia” entrambi usciti sul mercato cinematografico nel 2017.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MELANIE (@melaniegriffith) in data: 29 Ott 2019 alle ore 4:23 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA