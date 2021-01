Melina, mamma Elisabetta e Marzia Gregoraci/ “Morta per un tumore, dolore devastante”

Quando si parla della morte di mamma Melina, Elisabetta Gregoraci riesce a stento a controllare le sue emozioni. Il loro rapporto era unico e speciale, all’epoca era da poco arrivato il piccolo Nathan, lei era felice insieme al marito Flavio Briatore, ma poi tutto è cambiato. Quella diagnosi, la cura, la lotte contro il tumore e quel suo affievolirsi giorno dopo giorno, continuano ad essere una ferita profonda nel cuore della showgirl che oggi pomeriggio sarà a Verissimo proprio insieme alla sorella Marzia, anche lei orfana dell’amata madre.

La donna è morta proprio qualche mese dopo la nascita di suo nipote, il bambino che aveva promesso di crescere proprio aiutando la figlia ma che non ha potuto vedere diventare un ometto. Proprio di lei la Gregoraci ha parlato nella casa sottolineando: “Lei era una mamma stupenda, ha sempre lottato.. aveva 38 anni quando si è ammalata, però non ha mai smesso di lottare, non si è mai fermata, anche quando non c’era più niente da fare”.

Melina, mamma Elisabetta e Marzia Gregoraci, come è morta?

Melina, in realtà Carmela Francavilla, è morta nel 2011 dopo un’estenuante battaglia contro un tumore al seno con il quale ha saputo convivere ma senza mai mollare, portando avanti, fino a quando ha potuto, la sua vita e la crescita delle sue figlie. La donna era di Satriano Marina, il luogo in cui si sono svolti i suoi funerali alla presenza della famiglia e dello stesso Flavio Briatore. Melina è morta a 54 anni dopo una lunga battaglia con un tumore al seno ma negli ultimi tempi le sue condizioni si erano molto aggravate e sapeva ormai di essere condannata. Lo stesso Alfonso Signorini ha raccontato al GF Vip parlando di lei con la showgirl calabrese: “Lei era già malata, condannata e mi ha detto ‘Sai Alfonso, io non ce la posso fare ma io vengo qua a pregare di dare alle mie figlie la forza quando me ne andrò’. Questa era la tua mamma!”



