MELINA, MAMMA ELISABETTA GREGORACI MORTA NEL 2011/ “Mi ha lasciato il vuoto dentro”

Durante la diretta di Domenica In, Elisabetta Gregoraci, ospite di Mara Venier, ha dedicato un accorato ricordo alla madre, Melina, morta nel 2011 dopo una lunga battaglia contro un tumore al seno. Confessa che il dolore “non passa, dicono che il tempo aiuta ma non passa in realtà. Quando vedo le foto o le immagini, quando ci sono le ricorrenze, sto sempre male. Poi se n’è andata giovanissima, si è ammalata a 37 anni e ha fatto un calvario lunghissimo. Poi sono diventata mamma e Nathan mi ha aiutata tantissimo, ma ti riamane un vuoto per cui non si può far nulla. Mi manca il respiro, vorrei poter parlare con lei, che mi aiutasse e consigliasse, che vedesse Nathan che cresce. Se n’è andata che aveva un anno, ma non ha conosciuto i nipotini. Mi ricordo che quando è nato era con me e l’ha tenuto in braccio per tutto il tempo perché secondo me sapeva.. ma gli parlo sempre di lei. Gli racconto tutto quello che facevo con lei”. (Agg di Lorenzo Drigo)

Melina, come è morta la mamma di Elisabetta Gregoraci

Melina, vero nome Carmela Francavilla, è la mamma di Elisabetta Gregoraci. La donna è scomparsa nel 2011 dopo un’estenuante battaglia contro un tumore al seno con cui ha lottato fino all’ultimo giorno. Un dolore immane per la showgirl e modella di Soverato che ancora oggi ha difficoltà a parlare della sua amata mamma. “Odio questo giorno maledetto che ti ha portato via da me”, ha scritto Elisabetta sui social ricordando quel terribile giorno – “odio questo numero. Dovunque tu sia, sappi che mi manchi. Sempre tanto, ogni giorno di più. Ti amo, mamma”. La morte di mamma Melina è arrivata poco dopo la nascita di Nathan Falco, il figlio nato dall’amore e dal matrimonio con Flavio Briatore.

Mamma Melina, infatti, è venuta a mancare qualche mese dopo la nascita di Nathan Falco che non ha conosciuto la nonna. Proprio durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip, la Gregoraci ha ricordato la sua amata mamma: “lei era una mamma stupenda, ha sempre lottato.. aveva 38 anni quando si è ammalata, però non ha mai smesso di lottare, non si è mai fermata, anche quando non c’era più niente da fare”.

Elisabetta e Marzia Gregoraci, il ricordo di mamma Melina

La morte di Melina ha sconvolto la vita di Elisabetta Gregoraci e della sorella Marzia e del papà. La showgirl e modella non smette mai di ricordare la mamma con post commoventi. Uno di questi è stato in occasione del compleanno della donna: “buon Compleanno Mamma. Oggi è un giorno importante, sei nata tu, Il Mio Tutto. Mi manchi come l’aria e spero, anzi ne sono sicura, che ti staranno festeggiando come meriti. I tuoi nipotini sono sempre più belli. Nathan è diventato un gigante, i primi approcci con le ragazzine, non lo riconosceresti.. Gabriel un bambino super sensibile, proprio come te…e poi c’è la piccola peste, Ginevra, la donnina di casa! Marzia una donna fortissima, le manchi molto e per noi rimane la piccola di casa…Poi c’è Papà, sei stata il grande amore della sua vita! TI AMIAMO TANTO, sei stata la MAMMA MIGLIORE del MONDO! Sei il mio esempio, il mio punto di riferimento! Mi manchi Mamma! Ti amo tanto, tua Eli”.

Anche la sorella Marzia Gregoraci l’ha ricordata sui social: “tu la mia fonte d’ispirazione, tu la mia guida, tu la mia forza e la ragione di ogni cosa. Manchi mamma, ma sono sicura che tu stai bene e vegli su di noi. 10 anni senza te ma sempre con te”.











