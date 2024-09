Il pubblico italiano ha iniziato a conoscere Melis Sezen nella serie tv di successo “Come Sorelle”. Quest’anno l’attrice è tornata a farsi apprezzare dai telespettatori italiani grazie alla soap turca “La Rosa della vendetta” dove recita accanto l’attore Murat Ünalmış diventano celebre per il ruolo di Demir Yaman in Terra Amara. Un’accoppiata che si è rivelata vincente visto il grandissimo seguito e successo della soap opera turca che racconta l’amore turbolento e complicato tra i due protagonisti.

Nella soap Melis Sezen presta il volto alla protagonista femminile Deva Nakkaşoğlu, un ruolo a cui è molto legata e di cui ha detto: “Deva è una ragazza che ascolta il suo cuore in ogni decisione e non perde mai la speranza, nonostante le difficoltà che incontra. Lei e Gulcemal sono personaggi molto appassionati, e tra me e Murat è nata subito un’armonia che ci ha fatto calare immediatamente nella storia rendendola credibile”.

Chi è Melis Sezen: da Come Sorelle al ruolo di Deva in “La Rosa e la vendetta”

Classe 1997, Melis Sezen è nata il 2 gennaio a Silivri, una città turca nella provincia di Istanbul e sin da ragazzina si appassiona al mondo del cinema e della recitazione. A soli 12 anni inizia a muovere i primi passi recitando a teatro e poco dopo decide di studiare presso il Müjdat Gezen Art Center. Una volta terminati gli studi, Melis si iscrive alla facoltà di Media e arti visive all’Università di Koç. Parallelamente alla sua carriera universitaria però non tralascia la sua grande passione per la recitazione e così debutta sul piccolo schermo nella serie tv Arkadaşlar İyidir.

Poco dopo arriva un ruolo nella commedia romantica Bitter Sweet Life e nel 2017 è nel cast della serie tv Siyah İnci. Dal piccolo schermo al cinema, visto che nel 2018 recita nel film “Tilki Yuvası” e “Bold Pilot – Leggenda di un campione”. Nel 2019 è sul set del film film Mucize 2: Aşk che le vale una candidatura ai Turkey Youth Awards come Miglior attrice cinematografica. Poco dopo la consacrazione con la serie “Come sorelle”, con il thriller “A woman scorned” fino alla recente “La Rosa della vendetta”. Per quanto concerne la vita privata di Melis non è dato sapere molto, visto che l’attrice è molto riservata e restia a parlare del suo privato.. Stando ai magazine turchi, l’attrice è felicemente fidanzata con Atilla Bingöl, uomo d’affari suo connazionale, proprietario di una delle più note società di servizi turistici ed eventi.