BLAKE JENNER, MOLESTIE A MELISSA BENOIST?/ I fan vs l’ex fidanzato: lui in silenzio

“Tutti meritano di essere amati senza violenza, paura e danni fisici…“: con queste parole Melissa Benoist si è sfogata su Instagram svelando un passato di violenze domestiche subite da un ex compagno. L’attrice che ha raccontato anche la sua rinascita, non ha fatto nomi né ha fornito indizi per individuare l’identità dell’uomo che l’avrebbe picchiata “fino a farle perdere il respiro”. I fans della star di Supergirl, però, hanno preso di mira Blake Jenner suo collega in Glee. I due si sono sposati nel 2015 per poi divorziare un anno dopo. Il nome di Blake Jenner sta rimbalzando sui social dove i fans di Melissa Benoist hanno lanciato l’hashtag #istandwithmelissa (“sto con Melissa). Da parte sua, Blake Jenner non ha commentato la notizia preferendo, almeno per il momento, il silenzio (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

MELISSA BENOIST: “PUGNI E SCHIAFFI DAL MIO EX”

Melissa Benoist, star della nota serie tv “Supergirl“, dopo giorni dopo la giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, ha spiazzato il mondo raccontando i dettagli degli episodi di violenza domestica subita da un ex compagno. L’attrice non ha fatto nomi ma ha raccontato tutto ciò che ha dovuto subire dall’uomo di cui si era innamorata. La Benoist che, oggi è sposata con il collega di set Chris Wood, ha svelato di aver incontrato il suo aguzzino dopo la fine di un’altra relazione. In un video lungo 14 minuti, la star di Supergirl si è definita “una sopravvissuta alla violenza domestica“. Quella che era iniziata come una normale storia d’amore si è lentamente trasformata in una storia malata a causa della crescente gelosia dell’ex compagno che le vietava di girare scene romantiche sul set costringendola, così, a rifiutare numerosi ruoli. “Non voleva che recitassi scene romantiche, una cosa che mi era molto difficile evitare. Per questo ho iniziato a rifiutare audizioni, offerte di lavoro e amicizie, perché non volevo ferirlo”, ha aggiunto.

MELISSA BENOIST VITTIMA DI VIOLENZA: “HO IMPARATO COSA SIGNIFICA ESSERE IMMOBILIZZATA”

La gelosia dell’ex compagna di Melissa Benoist si è presto trasformata in violenza. L’attrice di Supergirl racconta così di aver capito sulla propria pelle cosa significa sentirsi inermi e aver paura di perdere la propria vita a causa dell’indole violenta dell’uomo che avrebbe dovuto amarla e proteggerla. “Ho imparato cosa significa essere immobilizzata e schiaffeggiata ripetutamente, presa a pugni in modo così forte da farmi mancare il respiro, trascinata per i capelli sulla strada, picchiata in testa, stretta tra le dita fino a ferirmi, sbattuta contro il muro così forte da rompere l’intonaco, strozzata”, ha spiegato l’attrice. La Benoist ha così esortato tutte le donne che, ogni giorno, subiscono violenza, a parlarne e a denunciare. “Man mano che lo dicevo a più persone, più mi sentivo forte”, ha dichiarato, “Se state affrontando quello che ho passato io, pensate alla vostra libertà. Potete e meritate di vivere una vita libera dalla violenza“, ha concluso.





© RIPRODUZIONE RISERVATA