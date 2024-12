Melissa Memeti è tra le finalista dell’ultima puntata di The Voice Kids 2024, il talent musicale di successo condotto da Antonella Clerici che vede protagonisti bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni. Grande attesa la finale di venerdì 20 dicembre 2024 durante la quale scopriremo il nome del vincitore di The Voice Kids 2024. Tra i candidati alla vittoria finale c’è anche Melissa Memeti, la 13enne di Casoli che fa parte del team di Loredana Bertè. Un vero e proprio colpaccio quello di Loredana che sui social dopo la semifinale ha presentato con grande orgoglio i suoi tre giovani talenti con cui si giocherà la finale di questa edizione. “Vi presento i miei SUPER FINALISTI di The Voice Kids. Niente male vero? È una vera bomba! E ora siamo pronti per conquistarci la vittoria! Ci vediamo venerdì prossimo per la FINALE!”.

Che dire: i presupposti per una vittoria ci sono tutti considerando che il talento di Melissa Memeti ha conquistato tutti sin dalla prima esibizione. Durante l’ultima puntata la giovane cantante si è confrontata con un classico di Whitney Houston dal titolo “Greatest Love Of All” emozionando davvero tutti!

Melissa Memeti emoziona a The Voice Kids 2024 e punta alla vittoria

Una prova non facile per Melissa Memeti a The Voice Kids 2024 visto che la giovane 13enne ha dovuto prima di tutto vincere l’emozione della diretta e poi quella di esibirsi con un brano di impatto e dalla grande forza emotiva portato al successo in tutto il mondo da The Voice Whitney Houston. Un’esibizione da pelle d’oca che ha commosso i presenti e che ha mostrato, ancora una volta, tutto il grandissimo talento della giovane. A pensare che Melissa ha iniziato a cantare da soli due anni al karaoke fino alla scelta di mettersi in gioco partecipando a The Voice Kids.

Durante le Blind Auditions si è presentata portando un brano di Beyoncè coinvolgendo pubblico e giurati. Durante la semifinale ha deciso di alzare ancora di più l’asticella con un brano difficilissimo con cui ha saputo confrontarsi alla grande. Sarà lei la vincitrice di The Voice Kids 2024?