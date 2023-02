Kevin-Prince Boateng e Maddox Prince, ex e figlio Melissa Satta/ “Le nostre colpe…”

Melissa Satta e la storia d’amore con l’ex Kevin-Prince Boateng

Melissa Satta sarà una degli ospiti di Verissimo insieme al figlio Maddox Prince, nato dalla storia d’amore con lo storico ex marito e calciatore Kevin-Prince Boateng. La storia d’amore tra la showgirl Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng è nata nel 2011 e si è conclusa nel 2020. La Satta al Corriere della Sera aveva descritto il suo matrimonio col calciatore e la separazione con queste parole: “È stata la storia più importante della mia vita. La fine del matrimonio per me è stato un dolore enorme. È stato un rapporto d’amore stupendo con difficoltà e cambiamenti. Sono felicissima per tutto quello che ho fatto con lui e lo ringrazierò per sempre. Siamo sereni e abbiamo deciso di prendere ognuno la propria strada. Entrambi ci siamo presi le nostre colpe e responsabilità. Ci legherà per sempre nostro figlio Maddox”.

La loro storia d’amore era finita a causa di Boateng, dato che il calciatore poco dopo la loro separazione si era mostrato in coppia con la sua attuale compagna: l’influencer Valentina Fradegrada, si associava la causa della separazione al tradimento del calciatore ma lo stesso Boateng ha raccontato ciò che era realmente successo in un’intervista al Corriere della Sera.

Il vero motivo della rottura tra Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng e la reazione del figlio Maddox Prince

Come preannunciato, fu proprio il calciatore Kevin-Prince Boateng, stanco delle fake news sul suo tradimento, a raccontare al Corriere della Sera cosa era accaduto tra lui e Melissa Satta: “Non sono uno che lascia una donna per un’altra. Ho deciso io di separarmi, era un periodo difficile, giocavo nel Monza, non stavo bene mentalmente, volevo ritrovare me stesso. In dieci anni, con un matrimonio, un figlio, succedono tante cose ed eravamo a un punto d’infelicità da non poter andare avanti”.

La priorità della showgirl e del calciatore in ogni caso è sempre stata Maddox-Prince, il figlio nato dalla loro storia d’amore nel 2014. Melissa Satta ha raccontato qual è stata la reazione del piccolo Maddox all’annuncio della loro separazione: “Con Maddox ne abbiamo parlato. Lo abbiamo affrontato come un gioco. All’inizio non l’ha presa bene, ma ora vede tutto come una cosa normale”. A distanza di anni Maddox appare sui social molto felice, lui e la madre hanno un rapporto stupendo e per il suo compleanno lui l’ha addirittura bendata per farle una sorpresa. Maddox è un bambino allegro e ama molto lo sport e recentemente, come testimoniano alcuni scatti rubati, Melissa Satta gli ha presentato la sua nuova fiamma: Matteo Berrettini.











