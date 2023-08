Melissa Satta e Matteo Berrettini: amore a New York/ La coppia vola nella Grande Mela per…

Melissa Satta e Matteo Berrettini innamorati a New York

Melissa Satta e Matteo Berrettini sempre più innamorati e complici. Chi pensava ad un flirt destinato a concludersi in poco tempo deve ricredersi perchè l’ex velina di Striscia la Notizia e il campione di tennis sono praticamente inseparabili. Dopo aver trascorso le vacanze in Sardegna anche con il figlio Maddox, nato dal matrimonio con Kevin Prince Boateng, la Satta ha scelto di accompagnare il fidanzato a New York per gli Us Open 2023, in programma dal 28 agosto al 10 settembre.

Giunti in città con qualche giorno d’anticipo rispetto alla data del debutto, la coppia, come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 30 agosto, si è concessa una passeggiata per le grandi strade della Grande Mela. Entrambi con un look casual, passeggiano mano nella mano mentre si concedono un po’ di shopping.

Melissa Satta e Matteo Berrettini inseparabili

Accanto a Matteo Berrettini, Melissa Satta ha ritrovato l’amore e la voglia di pensare ad un futuro insieme. Nelle foto pubblicate da Chi, la showgirl si gode la passeggiata con il fidanzato con cui, poi, si ferma a chiacchierare in compagnia di una coppia di amici. Dopo i giorni trascorsi da turisti, per la Satta e Berrettini è arrivato anche il momento di pensare al tennis e, così, mentre Matteo sarà impegnato in campo, la Satta sarà sugli spalti per sostenerlo e fare il tifo per lui.

Una coppia bellissima e molto unita quella formata dalla Satta e Berrettini che, dopo aver affrontato le critiche degli haters e aver trascorso insieme la prima estate, si stanno godendo anche New York.

