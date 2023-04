Melissa Satta e Matteo Berrettini/ La showgirl pronta a fare il tifo, ma non è sola..

Melissa Satta e il tennista Matteo Berrettini sono ormai una coppia ufficiale, tanto che la showgirl continua a seguirlo attivamente durante i suoi match di tennis, come testimoniano le nuove immagini pubblicate dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini.

L’ex velina è stata, infatti, immortalata a Monte Carlo, durante un importante torneo, mentre faceva il tifo per il suo compagno. Ma stavolta non era sola sugli spalti, ma al suo fianco un’altra donna molto importante per il giocatore.

Melissa Satta insultata sui social per la storia con Berrettini/ "Atti di bullismo"

Melissa Satta e la mamma di Matteo Berrettini: insieme a fare il tifo

Dopo essere stata al suo fianco in Florida, al Miami Open, Melissa Satta è tornata sugli spalti sportivi per seguire il torneo di tennis Monte Carlo Masters, al quale ha partecipato il suo fidanzato Matteo Berrettini. La storia tra i due volti noti va a gonfie vele e l’ex velina di Striscia la Notizia non perde una partita di Matteo, facendo il tifo per lui.

Melissa Satta e Matteo Berrettini insieme a Miami/ Lei lo accarezza, poi la passione

Melissa sostiene in modo molto dolce la carriera del fidanzato, seguendolo spesso e osservando con attenzione tutti i suoi movimenti. Come hanno documentato i fotografi di Chi, stavolta però Melissa Satta non era sola: con lei, infatti, c’era anche la mamma del giocatore, ovvero Claudia Bigo, che a quanto pare conosce già bene la nuova compagna del figlio. Le due donne, infatti, hanno tifato per lui insieme, fino alla fine, anche se purtroppo Berrettini ha dovuto poi abbandonare il torneo a causa di uno strappo muscolare. Un dispiacere che, però, sicuramente sarà accompagnato dalla gioia di vedere la sua famiglia accogliere di buon grado la sua nuova compagna di vita, Melissa Satta, che sembra essersi integrata già al meglio come mostrano le immagini di Chi.

Melissa Satta e Matteo Berrettini stanno insieme?/ Paparazzati insieme a Miami

Melissa Satta risponde agli hater: “Sono vittima di bullismo”

Dopo alcuni mesi di frequentazione, negli ultimi tempi Melissa Satta e Matteo Berrettini hanno reso pubblica la loro relazione, che sembra andare davvero bene, da quanto si riesce a percepire dai post social e anche dalle foto che alcune riviste, come appunto Chi di Alfonso Signorini, ha documentato. Nei giorni scorsi, però, Melissa Satta ha fatto parlare di sé, dopo uno sfogo pubblicato sui social contro tutti coloro che l’hanno attaccata per la sua relazione con Matteo Berrettini. Su Instagram, la showgirl ha parlato degli insulti ricevuti, dei tantissimi messaggi di utenti che l’hanno attaccata per la sua storia con il tennista: “Vengo attaccata per la storia personale e sentimentale che sto vivendo, ma ci sono tante ragazze che vengono bullizzate per tanti altri motivi. Nel 2023 tutto questo non può esistere”.

Melissa si è esposta in prima persona, per denunciare la situazione e per far sì che tutto ciò finisca prima possibile: “In questo momento sto cercando di vivere una relazione sentimentale con un’altra persona, di vivere un po’ di pace e serenità. Penso che questa non sia una colpa”. Parole importanti, che hanno cercato di dare uno stop a quei commenti inopportuni con cui la showgirl si è ritrovata ad avere a che fare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA