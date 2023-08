Melissa Satta e Matteo Berrettini sono in crisi?/ Lei parte da sola a New York, mentre lui…

Melissa Satta, il gesto social proverebbe una crisi con Berrettini

Melissa Satta, dopo una rilassante vacanza in Sardegna, si è recata a New York per lavoro. Un dettaglio, però, ha attirato l’attenzione dei fan sempre più convinti che ci sia una crisi in corso con Matteo Berrettini. In effetti, la showgirl ha scattato un selfie molto particolare, prima di prendere l’aereo per gli Stati Uniti.

Nello scatto, la modella si mostra da sola con una t-shirt bianca con scritto: “Silenzio“. L’assenza del tennista e il significato criptico del messaggio social farebbe pensare a dei problemi tra la coppia. Tutto potrebbe essere, anche se qualche giorno fa, Satta e Berrettini sono stati in vacanza insieme con il figlio dei lei, il piccolo Maddox, e degli amici. Si tratta davvero di un momento negativo per la coppia o è semplicemente la fantasia degli utenti sta galoppando troppo?

Alcune settimane fa, l’ex Velina si è mostrata al naturale sui social, in occasione di un tutorial make-up per Vogue Italia. Senza trucco, Melissa ha mostrato le sue imperfezioni finendo nel mirino degli hater che l’hanno ricoperta di insulti per il suo aspetto.

“Un makeup naturale e glowy, dalle vibes estive è quello che propone @MelissaSatta nel nuovo episodio di #BeautySecrets. Step dopo step scopri come realizzare un trucco perfetto per le giornate della bella stagione che si trasforma in makeup ideale anche per la sera. Il tocco magico? La matita occhi che definisce e incornicia lo sguardo! Guarda la puntata completa al nostro link in bio” scrive Melissa Satta sui social. Quello che non ci aspettava è la reazione di alcuni utenti che hanno commentato in modo inopportuno: “Acqua e sapone hai la pelle dei comuni mortali” e ancora: “Sei falsa! Al naturale sei mostruosa come tutte noi“, “Prima vi ritoccate, poi avete bisogno anche di trucco, che senso ha?”. Una valanga di critiche che la modella si è lasciata scivolare addosso, non intervenendo sulla questione.

