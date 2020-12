Melissa Satta e Matteo Rivetti? Flirt smentito/ “Fake news! Mai visto, è sposato”

Melissa Satta indignata sui social dopo un articolo comparso oggi sul nuovo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, in cui le si attribuiva un finto gossip. Con una serie di Instagram Stories, l’ex Velina si è detta sconvolta da alcuni gossip fasulli sul suo conto. “Stamattina mi hanno mandato un articolo di Chi dove Parpiglia ha scritto che io ho un flirt con un uomo che io non conosco, non ho mai visto e che sono venuta a sapere che ha una bellissima famiglia, è sposato e ha due figli”, ha tuonato la Satta, visibilmente provata. Il settimanale Chi aveva riportato la presunta frequentazione con Matteo Rivetti, figlio di Carlo, ex proprietario del marchio Stone Island che di recente è stato acquisito da Remo Ruffini. Nulla di più falso, dunque, come sottolineato dalla Satta che pur non essendo solita fare Stories di questo tipo, si è detta incredula rispetto a quello che le è stato fatto, in un momento delicato della sua vita e pochi giorni dopo aver ufficializzato attraverso i suoi social l’addio da Kevin Prince Boateng.

Melissa ha anche spiegato di stare vivendo un momento molto difficile da donna e madre: “Sto vivendo un momento particolare e doloroso della mia vita e sto cercando di viverla tra le quattro mura di casa mia, proteggendo anche mio figlio”, ha aggiunto.

MELLISSA SATTA SMENTISCE FLIRT CON MATTEO RIVETTI E DIFFIDA CHI

Pur avendo sempre accettato il gossip sul suo conto, questa volta Melissa Satta non ha accettato l’indiscrezione già fortemente smentita che la vorrebbe in coppia con una persona già sposata, tale Matteo Rivetti. “Nel momento in cui mi fotograferanno con un’altra persona lo accetterò non sarà un problema, ma non sarà una persona sposata e con dei figli”, ha commentato la showgirl sarda. “Sono scioccata e addolorata, sono sconvolta da quello che mi è successo oggi”, ha aggiunto nelle sue Stories. “Mi dispiace per me ma anche per questa persona che si è ritrovata sui giornali senza motivo”, ha proseguito. Dopo aver invitato a non credere a tutto ciò che viene scritto, l’ex Velina si è detta una donna forte e si è augurata un 2021 più sereno. Nelle successive Stories ha poi annunciato di aver diffidato sia Chi che Gabriele Parpiglia mostrando i documenti legali e tacciando come “fake” la news presente sul settimanale: “Ci sono delle famiglie, dei bambini che possono soffrire”, ha scritto. Ed ha invitato anche tutti i siti di informazione a eliminare la news ripresa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)





© RIPRODUZIONE RISERVATA