Melissa Satta, frecciatina a Matteo Berrettini dopo la rottura?/ “Il mio maestro mi dice che…”

Matteo Berrettini conferma la rottura con Melissa Satta

Negli ultimi giorni sembra che il tema dominante sia – sul fronte gossip – la fine di alcune storie d’amore che risultavano particolarmente seguite dagli appassionati. Non solo Fedez e Chiara Ferragni, a quanto pare anche Matteo Berrettini e Melissa Satta avrebbero deciso di porre fine alla loro relazione. Inizialmente sembravano solo rumor e indiscrezioni prive di fondamenta; presto è però arrivata – come riporta Leggo – una conferma ufficiale da parte del tennista.

Come anticipato, Matteo Berrettini – in una conferenza stampa in diretta streaming – ha confermato di non essere più legato sentimentalmente a Melissa Satta. Non vi sono dunque più dubbi in merito alle indiscrezioni sulla rottura tra i due, nonostante la donna abbia scelto di proseguire con il silenzio evitando di commentare la vicenda e di dare la sua versione dei fatti.

Stando a quanto riporta Leggo, Melissa Satta ha di recente pubblicato alcuni contenuti sui propri profili social che alcuni utenti hanno interpretato come possibile frecciatina. Come anticipato, l’ormai ex fidanzata di Matteo Berrettini non si è ancora esposta nel merito della rottura ma a quanto pare la sua quotidianità non si è per nulla fermata nonostante la scottatura sentimentale.

Melissa Satta ha pubblicato sui social uno scatto che la ritrae seduta per recuperare energie dopo una partita di tennis piuttosto estenuante. A colpire l’attenzione dei social è stato però il video successivo al netto della didascalia: “Non potete capire che fatica, il mio maestro dopo un’ora di esercizi e mille palle mi dice: ‘Match point’. Piano piano”. Queste le parole di Melissa Satta – come riporta Leggo – a corredo del video pubblicato sui social. In rete qualcuno ha notato una possibile frecciatina fra le righe ma, analizzando quanto scritto, risulta piuttosto difficile trovare realmente un’antifona diretta a Matteo Berrettini.

