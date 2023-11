Melissa Satta replica dopo la polemica a Belve: “Pettegolezzi inutili”/ “Canalis ha qualche anno in più ma..”

Satta replica alle critiche dopo l’intervista a Belve: il post social

Melissa Satta è stata travolta dalle critiche, dopo essere stata ospite di Belve e aver risposto a una provocazione di Francesca Fagnani. Le dichiarazioni su Elisabetta Canalis non sono piaciute alla diretta interessata che ha replicato alle parole della showgirl.

Ora, Satta ha deciso di fare chiarezza dopo le dichiarazioni nell’intervista televisiva: “Grazie per tutti i commenti positivi, sono andata a Belve dalla Fagnani consapevole che sarebbe stata un’intervista un po’ frizzante… Ho cercato di stare al gioco e rispondere a tono ma sempre con il sorriso! Non amo invece quando le risposte vengono ascoltate a metà o strumentalizzate… ” afferma.

Melissa Satta: “Ho risposto con ironia, Elisabetta Canalis è bellissima”

Melissa Satta è stanca delle polemiche che imperversano in queste settimane, ha dunque deciso di replicare sui social. Ma cosa è successo davvero? Tutto è partito dalla Fagnani che, a Belve, ha chiesto alla showgirl se si fosse mai sentita in competizione con Elisabetta Canalis. La replica della modella è stata: “Siamo due generazioni differenti“.

Le sue parole hanno attirato anche la replica stizzita della Canalis che ha risposto con un emoticon che raffigura una vecchietta. L’ex Velina ha continuato il suo sfogo social: “Es. Mi paragonano sempre a Elisabetta Canalis, ma certo lo fanno dal primo giorno in cui ho iniziato Striscia la Notizia, ma va bene così… Ho risposto con ironia, ho detto che la Ely ha qualche anno in più di me e non è un’offesa ma solo un dato di fatto e ho concluso dicendo che è bellissima, perché lo è veramente! Non create quindi pettegolezzo su una cosa totalmente inesistente“ ha concluso la fidanzata di Berrettini, facendo chiarezza sulle sue parole.

