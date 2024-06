Melissa Satta e Carlo Beretta prossimi al matrimonio?/ Un anello costellato di diamanti alimenta la ‘teoria’

Ultimata la rottura con Marco Berrettini, sembra crescere di giorno in giorno il rapporto tra Melissa Satta e il fidanzato Carlo Beretta. Poche settimane fa sono emerse le prime ‘foto’ rubate, accompagnate da indiscrezioni e retroscena ma senza che i diretti interessati arrivassero ad esprimersi con conferme o smentite. Pare però che la liaison possa ora considerarsi ufficiale dato che la stessa showgirl, in vacanza in Grecia, ha pubblicato alcuni giorni fa degli scatti eloquenti proprio in compagnia del fidanzato Carlo Beretta.

Anche Carlo Beretta – come racconta Gossip e Tv – era reduce da una relazione chiusa da poco prima di iniziare la frequentazione con Melissa Satta. Infatti, la cronaca di gossip per alcune settimane lo ha menzionato come nuova fiamma di Giulia De Lellis, senza che però la liaison avesse un seguito effettivo. Con la showgirl le cose sembrano invece andare piuttosto bene e, a confermarlo, sarebbe spuntato un dettaglio non da poco e che potrebbe rimandare al ‘sogno’ del matrimonio.

Melissa Satta e Carlo Beretta, un colpo di fulmine che può ‘bruciare’ le tappe

Melissa Satta e Carlo Beretta prossimi al matrimonio? Difficile dirlo con certezza, ma stando ad un dettaglio segnalato sui social potrebbe non essere uno scenario del tutto utopico, ma andiamo con ordine. Come racconta Gossip e Tv, un follower della showgirl avrebbe segnalato a Deianira Marzano – esperta di gossip – una foto che ritrae Melissa Satta ospite di recente ad un evento pubblico con al dito un anello costellato di brillanti.

Lo stesso anello sfarzoso indossato da Melissa Satta, sarebbe presente anche in altri scatti della showgirl nei giorni successivi. Da qui dunque nasce il dubbio o la ‘suggestione’ che per Melissa Satta e Carlo Beretta possa presto arrivare anche il grande passo del matrimonio. Considerando che la relazione tra i due è iniziata davvero da poco, sembra uno scenario difficile da credere. In ogni caso, l’amore non conosce tempi e tappe e se i protagonisti ritengono che il momento sia propizio, perché non pensare già alle nozze?

