Melissa Satta, un figlio dal fidanzato Mattia Rivetti?/ Il sogno della showgirl

Melissa Satta sta vivendo un periodo d’oro sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Le gioie della showgirl potrebbero diventare ancora più importanti stando ad un’indiscrezione riportata dal settimanale Oggi. Pare, infatti, che il fidanzato Mattia Rivetti voglia allargare la famiglia. La showgirl, stando a quello che riporta il settimanale Oggi, pare che abbia le stesse intenzioni del fidanzato. La coppia, sempre più innamorata e unita, dunque, avrebbe un progetto di vita importante da realizzare.

La storia tra Melissa Satta e Mattia Rivetti sarebbe iniziata agli inizi del 2021 grazie ad un incontro tra amici come riporta il Corriere della Sera. Una storia vissuta con discrezione e riservatezza fino alla pubblicazione della prima foto di coppia.

Melissa Satta e il desiderio della maternità

Melissa Satta è diventata mamma 7 anni fa con la nascita del figlio Maddox, frutto del suo matrimonio con Kevin Prince Boateng. Finito il matrimonio, dopo essere rimasta sola per diverso tempo, la Satta ha ritrovato l’amore accanto a Mattia Rivetti con cui, in futuro, potrebbe allargare la famiglia.

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo a febbraio 2021, Melissa Satta non aveva escluso la voglia di avere un altro figlio. “Desidero ricostruire una famiglia. Maddox mi chiede sempre un fratellino o una sorellina. Prima o poi succederà”. Il desiderio della Satta si realizzerà nei prossimi mesi? I fans, felici di rivederla in tv e nuovamente serena e innamorata, le augurano di realizzare tutti i suoi sogni.

