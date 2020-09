Tullio Solenghi e Maria Ermachkova/ “Bella figheira russa mi ha convinto al ballo” (Ballando con le Stelle)

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova riusciranno a superare i primi ostacoli di Ballando con le Stelle 2020? Il noto comico e attore e la ballerina professionista sono fra i più attesi dai fan del programma. Possiamo solo immaginare quante risate avrà scatenato Tullio durante le prove, come ci viene rivelato tra l’altro in un video pubblicato su Instagram dal diretto interessato. “Primo giorno di prove“, annuncia Maria mentre attende l’arrivo del suo allievo. Tullio, fintamente timido e acciaccato, si avvicina con fare dubbioso alla sua maestra. “Voglio imparare a ballare”, dice timido, “prima faccio il training”, aggiunge poi lanciandosi in una preghiera al cielo. Clicca qui per guardare il video di Tullio Solenghi e Maria Ermachkova. A quanto pare il comico si è anche dedicato a qualche attività extra durante i momenti di pausa. Come intonare una canzone con timbro lirico al fianco di Daniele Toretto, a sua volta in gara nel talent di Milly Carlucci.

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova: l’ironia al centro

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova si preparano a solcare la pista di Ballando con le Stelle 2020 e non senza quell’ironia che ha sempre caratterizzato la vita pubblica dell’attore. Prendendosi un po’ in giro in uno degli ultimi video pubblicati su Instagram, Solenghi paragona se stesso a Giampiero Mughini per via della loro forte somiglianza. Per la clip infatti, l’artista ha scelto di indossare degli occhiali neri e di lanciarsi in una delle sue imitazioni. “Tutti i tuoi followers vogliono sapere… ma ti piace ballare?“, chiede la ballerina professionista, invitandolo a parlare. “Se mi avessi fatto questa domanda sei mesi fa, avrei risposto alla Mughini: ‘Io aborro il ballo e qualsiasi movimento delle gambe che non sia finalizzato a camminare, a raggiungere un’ubicazione diversa da quella alla quale ti trovi. Del resto mi rompo i co*lioni a ballare’“, risponde Solenghi. Si tratta ovviamente di un momento ironico: subito dopo, l’attore rivela di essersi divertito molto, ma anche in questo caso gli scappa una citazione.

“Bella figheira russa mi ha convinto al ballo“, dice. Parole che rievocano uno dei personaggi più conosciuti della collega scomparsa Anna Marchesini, presente ne I Promessi Sposi del Trio. Clicca qui per guardare il video di Tullio Solenghi e Maria Ermachkova.

Video, “Prima e dopo”

Video, Mughini e il ballo





© RIPRODUZIONE RISERVATA