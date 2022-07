Mercedesz Henger: dedica speciale ma non per Edoardo Tavassi/ “Ciò che ho sentito…”

Mercedesz Henger ritrova la madre e la sorella

L’avventura bis di Mercedesz Henger sull’Isola dei Famosi 2022 si è conclusa con un quarto posto, ma soprattutto con il desiderio di ricucire il rapporto con mamma Eva. Dopo aver avuto la possibilità di parlare con lei durante il reality e di salutare la sorella Jennifer, rientrata in Italia, Mercedesz è corsa tra le braccia di mamma Eva. Sui social ha documentato la giornata trascorsa in famiglia pubblicando una serie di storie sul suo profilo Instagram. Dopo un abbraccio e una chiacchierata con mamma Eva, Mercedesz e Jennifer hanno trascorso la giornata insieme facendo ciò che, comunemente, fanno due sorelle ovvero chiacchierare e divertirsi.

Le due, così, si sono divertite in piscina e a contatto con i cavalli non senza paura da parte di Jennifer. Spazio, poi, ad una cena gustosa a base di una grande pizza che Mercedesz ha mangiato con gusto. Grata di essere in grado di ricucire rapporti così importanti, poi, si è lasciata andare anche ad una dedica speciale.

Mercedez Henger: la dedica per la sorella Jennifer

Chi si aspettava dediche speciali per Edoardo Tavassi con cui, per il momento, resta un rapporto cordiale d’affetto, resterà deluso dalla scelta di Mercedesz Henger di fare una dedica pubblica, ma non al fratello di Guendalina Tavassi, bensì alla sorella Jennifer. Tra le storie del suo profilo Instagram, Mercedesz ha pubblicato una parte del momento in cui ha avuto la possibilità di salutare la sorellina mentre si trovava ancora in Honduras.

“L’amore di una sorella o di un fratello è la cosa più bella che si possa avere nella vita” – scrive Mercedesz. “E’ stranissimo rivedere questo momento da fuori. Quello che ho sentito dentro di me in questo momento è indescrivibile. Grazie piccola mia“, conclude.

