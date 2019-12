Mercedesz Henger atomica su Instagram/ Il lato B infiamma: “ecco perchè non mi…”

Mercedesz Henger infiamma Instagram e fa alzare le fredde temperature di dicembre pubblicando una foto bollente del suo lato B. Sono lontani i tempi in cui la figlia di Eva Henger, sulle spiagge dell’Honduras, durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, sfoggiava un fisico snello, ma non super ateletico come quello che ha oggi. Attraverso un duro allenamento, infatti, Mercedesz ha cambiato totalmente il suo fisico che oggi è super atletico e muscoloso. A giovare delle lunghe sedute in palestra è il lato B della figlia di Eva Henger che è assolutamente perfetto. Con il Natale ormai alle porte, la piccola Henger ha così deciso di fare un regalo a tutti i suoi followers pubblicando una foto in cui il protagonista è il suo sedere, messo in mostra indossando un body molto ridotto che lascia poco spazio all’immaginazione.

MERCEDESZ HENGER, LATO B ATOMICO SU INSTAGRAM: “ECCO PERCHE’ NON MI FACCIO MALE…”

In montagna, con la neve che scende, Mercedesz Henger indossa un body nero che lascia quasi totalmente scoperto il lato B. “Il motivo per cui non mi faccio male quando cado all’indietro”, scrive Mercedesz nella didascalia che accompagna la foto. Un’immagine che è stata particolarmente apprezzata dal fidanzato Lucas Peracchi che, oltre al like, le ha lasciato un cuore rosso e una faccina sorridente con la lingua. Tanti i commenti dei fans che apprezzano lo spettacolo. “Superlativa”, “Stupenda”, scrivono alcuni utenti. Non manca, però, chi non apprezza questo tipo di foto. “Una tuta da sci, un cappellino e saresti stata perfetta, ma perché ste foto?”, si chiede qualcuno a cui, però, Mercedesz preferisce non rispondere non dando importanza alle critiche che riceve ogni giorno.





