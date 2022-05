Mercedesz Henger e Gennaro Auletto, nuovo amore?/ Il gesto bollente che…

Mercedesz Henger e il gesto bollente di Gennaro Auletto che…

All’Isola dei Famosi giochi bollenti tra Mercedesz Henger e Gennaro Auletto. Il ragazzo è da poco approdato in Hounduras all’Isola dei Famosi e sembra aver manifestato attrazione nei confronti di una delle naufraghe. Fabrizia aveva fatto intendere a Mercedesz che Gennaro sembrava attratto da Estefania Bernal e lui sentendo questi discorsi aveva poi dichiarato: “Sarebbe stupido non ammettere che si prova attrazione fisica per una bella donna, no?”. Dopo aver discusso con le naufraghe però un dettaglio non è sfuggito ai fan più attenti del programma. Gennaro si è aggiustato il costume abbassandolo verso l’inguine ma la scena è stata criticata sui social e sono in molti a pensare che il giovane abbia mirato Mercedesz: “Per un attimo ho creduto che Gennaro si togliesse il costume, voleva farci sapere che si depila? O parlare dell’attrazione per Estefania gli ha fatto venire caldo?” ha twittato un utente.

Un altro utente ha invece ipotizzato che Gennaro abbia un’attrazione per Mercedesz: “Adesso mi sa che punta Mercedesz” ha ipotizzato un altro utente, ascoltando il discorso fatto da Gennaro, “per me gli piacciono tutte” ha risposto un altro spettatore. Nei giorni scorsi, Mercedesz Henger e Gennaro Auletto si sono lasciati andare a di giochi di seduzione vivendo dei momenti loro tra le onde. Le foto dei loro corpi avvinghiati hanno scatenato una serie di critiche e polemiche sul web. Tra loro scatterà l’amore?

Da diversi giorni Mercedesz Henger, a Playa Sgamada in compagnia di Fabrizia e Gennaro, aveva manifestato la voglia di tornare in gioco poiché era convinta di non aver dimostrato abbastanza e di essere uscita da perdente. Nella passata edizione in cui aveva partecipato la ragazza si era distinta per la prestanza fisica e lo spirito di grossa coesione con il gruppo. Nel corso di venerdì 27 maggio, la ragazza ha l’opportunità di tornare insieme ai concorrenti che vivono su Playa Rinovada. La conduttrice Ilary Blasi comunica ai tre concorrenti di Playa Sgamada che le loro sorti verranno messe alla prova. Mercedesz, Fabrizia e Gennaro hanno due possibilità: abbandonare per sempre l’Honduras o rientrare in gioco. A decidere il loro destino sono i compagni e il pubblico a casa. La conduttrice illustra le regole dello schieramento e chiede agli altri naufraghi di decidere chi far rientrare tra i tre.

Edoardo, Lory, Maria Laura, Carmen, Nick, Pamela e Nicolas scelgono Mercedesz. Estefania opta per Fabrizia, mentre Marco Cutolo e Marco Maccarini votano per Gennaro. Mercedesz è la prima a raggiungere gli ex compagni e a tornare in gioco. Invece si apre un televoto flash tra Fabrizia e Gennaro. Alla fine vince il modello italo-marocchino e Fabrizia abbandona per sempre l’Isola dei Famosi. Durante le nomination, Mercedesz dà il suo voto a Pamela, la naufraga con cui ha legato di meno. Non riceve il voto di nessuno e prosegue la sua permanenza all’Isola dei Famosi.











