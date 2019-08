Mercedesz Henger: “farò la cotoletta al sole…”/ “Lucas Peracchi? Dovrei…”

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi sono tornati insieme. Dopo le parole di Lucas che aveva confermato la fine della storia con la figlia di Eva Henger confermando i rumors delle ultime settimane, arriva il colpo di scena. Mercedesz, infatti, ha pubblicato due foto in cui sfoggia il fisico mozzafiato mentre prende il sole confermando, nella didascalia, di essere tornata tra le braccia dell’ex tronista di Uomini e Donne. “Continuerò a fare la cotoletta al sole finché la gente smette di dirmi che ho la pelle chiara. Al primo ‘sei scura di pelle’ ho finito, promesso. E tornerò la solita mozzarella. Forse dovrei allontanarmi da Lucas Peracchi però, in confronto a lui sono pallida“, scrive Mercedesz che, sulle storie di Instagram, poi, ha pubbicato dei brevi video in cui si lascia coccolare dal fidanzato.

MERCEDESZ HENGER, TINTARELLA SUI SOCIAL: I FAN ESALTANO IL LATO B

Le parole di Mercedesz Henger, dunque, confermano il ritorno di fiamma con Lucas Peracchi con cui ha dovuto affrontare un periodo difficile. Tuttavia, ad attirare l’attenzione dei fans non è la didascalia, ma la foto in cui Mercedesz sfoggia un lato B assolutamente perfetto, frutto di una sana ed equilibrata alimentazione, ma anche di un allenamento quotidiano. “Incantevole”, “Lato B strepitoso”, “tutta la mamma”, scrivono i fans. E c’è, poi, chi le consiglia di non prendere troppo sole: “Non esagerare con il sole”, “La pelle chiara e bianca è bellissima e ti sta benissimo..in più il sole non fa bene ed invecchia la pelle…evviva le bionde color di luna”, “A me piace la pelle bianchissima”, scrivono altri utenti.





