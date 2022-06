Mercedesz Henger furiosa con Luca Daffrè all’Isola/ “Brutto gesto, non farlo mai più”

Mercedesz Henger attacca Luca Daffrè: “Hai cercato di zittirmi…”

È tensione all’Isola dei Famosi tra Mercedesz Henger e Luca Daffrè. La ragazza si è indispettita per un gesto nel naufrago che ha cercato di zittirla appena voleva esprimere un parere su Nick Luciani. Mercedesz Henger non è riuscita a far passare sottotraccia quel comportamento e l’ha fatto subito notare: “Luca comunque ti devo chiedere un favore…Quando sto cercando di esprimere una mia opinione non fare quel gesto per zittirmi…Ok? È un gesto molto brutto…”. Luca Daffrè però si è difeso spiegando di non aver fatto quel gesto per zittirla in malo modo come pensato da Mercedesz ma per aiutarla a finire di esprimere il suo concetto: “Se sto parlando…Con quel gesto volevo solo finire di parlare…Cosa devo dirti? Allora parlami sopra…Stavo esprimendo il mio concetto a Nick…”.

La figlia di Eva Henger però non ha creduto alle sue parole spiegandogli che avrebbe potuto farle capire in un altro modo di voler finire il suo concetto senza apostrofarla in quel modo. Luca Daffrè ha però fatto notare a Mercedesz la sua incoerenza. Secondo il ragazzo, Mercedesz non direbbe nulla quando a zittirla è Carmen. Insomma, l’ha accusata di riservargli un trattamento diverso dalla naufraga che pure ha avuto a volte gli stessi gesti: “A me non ha fatto come stai dicendo tu…Se no gliel’avrei detto come lo sto dicendo a te…”, ha però replicato Mercedesz. La figlia di eva Henger è rimasta ferma sulla sua posizione chiedendo a Luca di non comportarsi più così in futuro con lei.

Mercedesz Henger perde le staffe con Gennaro Auletto: “Basta veramente”

Nella giornata di ieri Mercedesz Henger è stata protagonista di un altro scontro. La giovane ha discusso con Gennaro Auletto per la divisione del riso. Gennaro ha rimproverato Mercedez invitandola a parlare ad alta voce: “Stavo parlando con lei, mi ha detto perché non sei venuto, l’ho detto a lei, mi hai chiamato cretino, ci sono dei modi“. Mercedesz Henger di fronte al rimprovero non è stata affatto zitta ma ha controbattuto: “Hai detto state tutti lì a farvi i ca**i vostri, non mi va di litigare con te, per favore. Impara l’educazione verso chiunque”. La replica del modello non si è fatta di certo attendere: “Non devi dirmelo tu questo, ma il diretto interessato”. Mercedesz è apparsa al limite della sopportazione e ha detto: “Posso dirtelo io, basta veramente!“.

Gennaro Auletto però non è stato risparmiato dalle critiche nemmeno dagli altri naufraghi. Nicolas Vaporidis ha preso le difese di Mercedesz Henger: “Lui è sicuramente quello più stanco di tutti, è proprio arrivato stanco qua, è arrivato per riposarsi“. Anche Edoardo Tavassi di recente ha avuto da ridire sull’atteggiamento dei nuovi concorrenti, non nascondendo la sua delusione: “Uno dice, verranno con tante energie, faranno cose. Si lamentano solo che hanno fame. Stanno dalla mattina alla sera sdraiati”.











