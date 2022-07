Mercedesz Henger ha finto con Edoardo Tavassi?/ “Mi è convenuto nascondere…”

Mercedesz Henger svela un retroscena su Edoardo Tavassi: “Ho dovuto nascondere…”

Mercedesz Henger si è chiarita con Edoardo Tavassi. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è intervenuta al programma radiofonico “Non succederà più” condotto da Giada Di Miceli e ha ripercorso la sua esperienza nel reality. Post reality, Edoardo Tavassi aveva rilasciato delle dichiarazioni forti su Mercedesz accusandola di essere stata falsa con lui e di aver mostrato un interesse solo per visibilità. Mercedesz però ha dichiarato di aver chiarito con Edoardo e dice: “Ci siamo sentiti e abbiamo chiarito alcune cose. C’è stato un misunderstanding ma ora tra noi ci sono ottimi rapporti”. Mercedesz Henger è stata messa in dubbio anche da alcuni naufraghi in merito al comportamento che ha avuto nei confronti di Tavassi.

Edoardo Tavassi, esito choc della visita dopo L'isola dei famosi/ "Mi devo operare..."

Nell’intervista radiofonica, Mercedesz dichiara di esserci rimasta male: “Mi è dispiaciuto perché sono sempre stata sincera, anche troppo credo. Mi conveniva nascondere i miei sentimenti perché così passavo meno per falsa”. Mercedesz Henger è stata colpita in particolare dalla simpatia di Edoardo Tavassi: “Ho percepito un interesse anche da parte sua nei miei confronti. Mi è piaciuto da subito perché è una persona sincera e quando ha detto che l’interesse c’era gli ho creduto e continuo a farlo”. Mercedesz ha poi annunciato di voler conoscere meglio Edoardo al di fuori del contesto dell’Isola dei Famosi. Tra loro scatterà la scintilla?

Edoardo Tavassi "Selfie con chirurgo plastico che allunga il pen*"/ "Penseranno che ho fatto operazione ma.."

Mercedesz Henger replica a Edoardo Tavassi: “”Ci siamo sentiti e…”

Mercedesz Henger aveva già replicato qualche settimana fa a quanto dichiarato da Edoardo Tavassi. Il naufrago in un’intervista a Fanpage ci era andato giù pesante sottolineando la sua preferenza nei confronti di Estefania e rimarcando il fatto che Mercedesz fosse stata falsa con lui: “Tra Estefania e Mercedesz preferisco senza dubbio Estefania. Con lei andrei volentieri a cena fuori. Si è mostrata per quella che è e non si è nascosta. Mercedesz invece ha giocato tanto. A telecamere spente mi capiva e appoggiava, poi quando i cameraman tornavano faceva la vittima per l’attenzione del pubblico. Queste persone non mi piacciono e non posso preferirle a nessuno”.

Edoardo Tavassi concorrente di Lol - Chi ride è fuori?/ Dopo l'Isola, provino per...

Mercedesz Henger aveva deciso di replicare in un’intervista a SuperGuida TV. La figlia di Eva Henger ha dichiarato di aver parlato privatamente con Edoardo Tavassi rivelando che presto avrebbe potuto incontrarlo dal vivo per un confronto. Mercedesz aveva infatti detto: “Il mio interesse per lui era reale. Non ho mai finto nel programma. Con Edoardo ci siamo sentiti telefonicamente in merito alle dichiarazioni che lui ha rilasciato e ci siamo chiariti. Non ci siamo ancora visti ma appena sarà possibile spero che potremo chiarire su tutto”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA