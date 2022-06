Mercedesz Henger, la sorella Jennifer: “Edoardo Tavassi mi piace”/ “Se lei è felice…”

Jennifer Caroletti, la sorella di Mercedesz Henger a Pomeriggio 5

Accanto a mamma Henger, in collegamento con Pomeriggio 5 dalla clinica in cui Eva è in cura, appare anche Jennifer Caroletti, la figlia che la showgirl ha avuto da Massimiliano Caroletti. Felice di poter stare al fianco della sua mamma e di vederla stare meglio dopo il terribile incidente che l’ha vista coinvolta, Jennifer ammette “Mi mancano tantissimo mamma e papà a casa”, ma di stare comunque bene assieme ai nonni e di attendere co ansia il loro ritorno a casa.

L’argomento poi si sposta su sua sorella Mercedesz Henger e sulla sua avventura all’Isola dei Famosi. Com’è noto, la ragazza ha iniziato sin da subito a provare un’attrazione per Edoardo Tavassi che si è poi trasformato in un sentimento che, al momento, non è ancora del tutto ricambiato. La piccola Jennifer ha detto la sua sulla sorella e su questo possibile flirt.

Jennifer Caroletti dice la sua sul rapporto tra Mercedesz ed Edoardo Tavassi

“Mercedesz? Non c’è una giornata in cui a casa non parliamo di lei, seguiamo tutti i daytime”, ha ammesso Jennifer Caroletti. Poi, sul rapporto con Edoardo Tavassi, ha aggiunto: “Se è felice lei sono felice anche io, anche se è romanista!” ha scherzato la bambina, spiegando di essere una grande tifosa della Lazio.

Infine ha rivelato di sentire molto la mancanza della sorella maggiore, seppur attenuata dalla possibilità di vederla sempre in TV: “Lei mi manca tantissimo, mi manca chiamarla ogni volta per romperle le scatole ogni volta che sta facendo qualcosa!” ha ammesso, sorridendo, alla fine.

