Mercedesz Henger l’accusa a Fabrizia Santarelli/ “Invece di rispondere male…”

Mercedesz Henger mette in guardia Fabrizia Santarelli, la reazione

Mercedesz Henger è andata su tutte le furie. Infastidita per la scarsa collaborazione all’Isola dei Famosi, Mercedesz ha rimproverato Fabrizia Santarelli e Gennaro Auletto di non prendersi cura del fuoco. Mercedesz ha chiesto a Fabrizia e Gennaro di avere maggiore accortezza perché al momento è lei l’unica a premurarsi del fuoco sottolineando come sia vitale per la sopravvivenza: “Vi devo parlare. Allora ragazzi, quando mi sono svegliata c’era solo cenere. Per trovare una brace accesa ho dovuto scavare e sono stata un’ora a rianimare il fuoco. Mi sono svegliata otto volte, le ho contate. E ogni volta nessuno aveva toccato il fuoco”.

Fabrizia Santarelli però ha avuto una reazione inaspettata. La ragazza non ha apprezzato il comportamento di Mercedesz che a suo dire provocherebbe ansia. Secondo Fabrizia si tratterebbe di un problema risolvibile. Basterebbe solo organizzare dei turni a suo dire: “Qua non c’è mai stata quest’ansia, c’è sempre stata serenità. È capitato, magari, che il fuoco fosse più spento. Se si spegne lo riaccendiamo insieme e domani si fanno i turni, senza agitarci”.Mercedesz Henger non ha potuto che sottolineare come la riposta di Fabrizia sia stata piccata: “Invece di rispondere sempre male, perché non puoi dire: ‘Grazie, che hai acceso il fuoco, perché senza fuoco non si mangia’. Mai una risposta serena. Però intanto le cose non vengono fatte”. Fabrizia ha cercato di tagliare corto: “Facciamo i turni e non si pone più la questione”. Cosa succederà tra loro?

Da pochi giorni su Playa Sgamada, Mercedesz è molto tesa e non vede l’ora di ritornare su Playa Rinovada. A differenza di Licia che vorrebbe solo salutare Lory, Estefania e Guenda, poiché con il resto del gruppo non ha nulla da spartire, la figlia di Eva Henger cova un forte sentimento di riscatto poiché ritiene di essere andata via dall’isola come una perdente. Mercedesz, anche nell’edizione di qualche anno fa a cui aveva partecipato, si è sempre dimostrata una naufraga molto attiva e che si spende molto per il bene del gruppo. Inoltre, su Playa Rinovada c’è ancora Edoardo con cui la giovane aveva stretto una forte amicizia e pareva ci fossero i presupposti per una nuova storia d’amore. Anche se, negli ultimi giorni il ragazzo aveva dimostrato qualche dubbio sulla sincerità di Mercedesz, sostenendo di non fidarsi di lei. Chissà se i due avranno modo di stare ancora insieme. Inoltre Mercedesz spinge per tornare con i compagni poiché su Playa Sgamada, la situazione è resa ancora più complicata dal fatto che le naufraghe non vanno molto d’accordo tra loro.

Una sera Fabrizia confida alle compagne la sua recente passione per la numerologia, ma Mercedesz non la prende sul serio e le concede una sera per convincerla, altrimenti tornerà a prenderla in giro. La figlia di Eva Henger è molto scettica e non ha una grande considerazione di Fabrizia poiché non la ritiene un elemento valido per l’Isola e sostiene che risponda sempre in modo piccato. Anche tra Fabrizia e Licia ci sono diverse tensioni e tutto ciò crea un clima poco sereno e disteso. Nel corso della serata di lunedì 23 maggio, Fabrizia, Mercedesz e Licia vengono raggiunte da un nuovo eliminato: il modello italo-maroccino Gennaro Auletto. Mentre Licia decide invece di abbandonare il gioco. Qualche giorno fa, lo Spirito dell’Isola aveva messo lei e gli altri veterani di fronte a una scelta: continuare a partecipare all’edizione più lunga del reality show o andarsene per sempre e tornare in Italia. A causa di precedenti impegni lavorativi, Licia decide di abbandonare il gioco per sempre. Saluta le compagne e se ne va. Su Playa Sgamada rimangono quindi in tre naufraghi: Fabrizia, Mercedesz e Gennaro. Il ragazzo viene accolto con gioia dalle due, che si dimostrano aperte a conoscerlo. Il modello le aggiorna sugli ultimi avvenimenti del gruppo in gioco e si scambiano le opinioni sugli altri naufraghi. Chissà che la situazione non migliori grazie alla presenza di Gennaro e che anche Fabrizia e Mercedesz riescano a trovare più punti di contatto.











