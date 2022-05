Mercedesz Henger: “Edoardo Tavassi mi piace ancora”/ “Ho avuto un colpo di fulmine…”

Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi: nessun amore all’Isola dei Famosi 2022

L’arrivo di Mercedesz Henger sull’Isola dei Famosi 2022 aveva fatto sognare Edoardo Tavassi che, alla ricerca dell’amore, aveva apprezzato la presenza della figlia di Eva Henger. Dopo un feeling iniziale, tuttavia, tra i due sono cominciate le incomprensioni fino ad allontanarsi definitivamente. Edoardo, in particolare, non ha gradito alcuni atteggiamenti di Mercedesz nei confronti dell’amico Nicolas così come Guendalina, prima di lasciate l’Honduras, ha ammesso di non fidarsi di lei riportando i rumors su una presunta relazione di Mercedesz,.

Dopo aver perso la sfida al televoto contro Nicolas Vaporidis, la Henger si è trasferita su Playa Sgamatissima dove si è confidata con Fabrizia Santarelli e Gennaro Auletto a cui ha raccontato i sentimenti che, effettivamente, prova per Edoardo.

Mercedesz Henger e il colpo di fulmine per Edoardo Tavassi

Meredesz Henger ha confidato a Fabrizia Santarelli e Gennaro Auletto di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine per Edoardo Tavassi e di pensare ancora a lui nonostante le loro strade, anche per il gioco dell’Isola dei Famosi 2022, si siano separate. “Ho avuto un colpo di fulmine con Edoardo. Ma non è che l’ho avuto qui, o meglio non so se si può considerare tale. Perché io lui l’avevo già visto dall’Italia, lo guardavo in televisione. Mi chiedevo se effettivamente anche dal vivo era così divertente e interessante e quando sono arrivata qui ho avuto la prova. No nessuna delusione, mi è piaciuto anche qui e continua a piacermi molto”, ha ammesso la figlia di Eva Henger.

“Non ho un ideale preciso di uomo, però lui mi piace ancora, nonostante tutto quello che può essere successo”, ha concluso. Cosa accadrà, dunque, tra i due qualora il pubblico dovesse decidere di far rientrare in gioco Mercedesz?

