Mercedesz Henger, l’accusa di Edoardo “fai la vittima per le telecamere”/ “Nessuno mi ha difesa”

Mercedesz Henger delusa dai naufraghi: “Nessuno mi ha difesa”

Mercedesz Henger è tornata a Playa Ultimo Sfuerzo. La naufraga dell’Isola dei Famosi aveva riportato un taglio alla mano mentre stava facendo un’escursione. Sono stati necessari quattro punti di sutura per ricucire la ferita che la naufraga aveva riportato. Mercedesz però è tornata sull’Isola e ha potuto riabbracciare gli altri naufraghi. Nella clip Mercedesz ha rivelato: “Sapevo di tornare alle difficoltà e dopo un litigio che aveva coinvolto tutti”. Parlando con Nicolas Vaporidis, la naufraga si è confidata spiegando cosa più l’ha delusa: “Quello che mi ha ferita è stato il fatto che le persone che mi hanno dato determinati suggerimenti nella discussione non hanno spezzato mezza lancia a mio favore”. Nicolas a quel punto ha aggiunto: “Loro ti hanno detto di andare da lui e di dirgli che ci eri rimasta male per il fatto che lui non si era interessato minimamente a come stavi”.

Mercedesz Henger ripensa a quell’episodio e torna sui suoi passi: “A ripensarci adesso mi sembrano cavolate. Mi dispiace che sia scaturita una discussione molto accesa tra me e Edoardo in cui si sono intromessi tutti. Edoardo mi ha iniziato a dire che ero una falsa e che lo facevo per le telecamere e che volevo fare la vittima”. Nicola Vaporidis dà un consiglio però a Mercedesz: “Non devi farti troppe aspettative”. Mercedesz conclude: “Ci proverò”.

Nella puntata di lunedì 13 giugno 2022 Gennaro è stato eliminato al televoto e ha dato il “Bacio di Giuda” a Mercedesz Henger perché fra loro nel corso dei giorni passati c’è stata qualche tensione, la Henger ha replicato dandogli del permaloso. Nel corso della puntata le donne sono state chiamate a scrivere sulla lavagnetta chi di loro non merita la finale. Mercedez è andata allo spareggio con Estefania. Tutto è dipeso dalla sorte, la Henger ha pescato il cocco giusto ed è stata ammessa alla prova per decretare il primo finalista. Mercedesz ha vinto la prova del “letto inclinato” e si è giocata la finale con il televoto flash insieme a Nicolas e Carmen scelta dai naufraghi. Il verdetto è stato negativo, con il 18% dei consensi Mercedesz non si è candidata per la finale. La Henger è stata nominata dal leader Carmen, che dovrà vedersela al televoto con Nick nominato dai naufraghi. L’isolana c’è rimasta male, quello che non voleva era uscire in semifinale.

La settimana per Mercedesz non è stata facile, si è procurata un taglio alla mano ed è stata portata in infermeria per mettere quattro punti. Quando è tornata sulla spiaggia, Edoardo non si è interessato al suo stato di salute, e la naufraga ci è rimasta male. Questo atteggiamento è stato il pretesto per accendere una furiosa lite tra i due naufraghi e il Tavassi l’ha accusata di essere falsa e stratega. Anche Edoardo ha avuto un incidente durante la prova ricompensa, ma la Henger ha reagito diversamente, stando vicino al naufrago. Il suo comportamento però ha fatto insospettire Estefania e Marialaura, secondo loro è stata una reazione a favore delle telecamere, Mercedesz non piace molto al pubblico, sono pochi a volerla in finale, molti follower tifano per Nick e probabilmente potrebbe lasciare l’Isola proprio a un passo dalla finale.











