Mercedesz Henger/ Prima lite con Edoardo Tavassi, il perché dello scontro

L’amore è bello se è litigarello, pare che Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi abbiano preso questo proverbio alla lettera ancor prima di diventare una coppia. A L’Isola dei Famosi 2022 è arrivato il momento della prima discussione tra i due naufraghi da subito molto vicini e coppia annunciata da settimane ancora prima dell’arrivo della bella figlia di Eva in Honduras. Dopo giorni in cui tutto era filato liscio come l’olio tra i due è scattata una scintilla per un’incomprensione legata al rapporto con gli ex fidanzati. Edoardo ha ribadito che se una storia è finita non da molto tempo si può parlare di “ex” altrimenti se sono passati anni si parla di “amici” anche perché è solito rimanere in ottimi rapporti con le persone che l’hanno accompagnato nel corso del suo percorso di vita. Dimostra una maturità che evidenzia la differenza di età tra i due visto che Mercedesz prende le distanze con un pizzico di gelosia: “Stai combattendo da solo per le tue idee. Io ti analizzo in silenzio e si capisce che hai affrontato questa discussione molte volte. Se mi capisci bene…“. Le cose si sistemeranno o questo diventerà un problema?

Venerdì 13 maggio, l’Isola dei Famosi regala a Mercedesz Henger un momento toccante; infatti, le consente di parlare con la madre, Eva Henger, con cui, per diverso tempo, non ha più parlato. Negli ultimi tempi però si sono rinconciliate. Ilary Blasi chiede alla ragazza di raggiungere la zona nomination e le chiede come sia il rapporto con la mamma. Mercedesz ammette che, prima di partire, Eva ha avuto un incidente. Infatti, aveva messo in dubbio la sua partecipazione per l’Isola. Negli ultimi tempi il loro rapporto era stato complicato, tanto che non si rivolgevano più ala parola. A causa dell’incidente però la situazione è cambiata e hanno deciso di recuperare il rapporto. In lacrime, Mercedesz racconta di essere stata contenta di partire con il cuore più leggero, sperando di poter riallacciare i rapporti. Mercedesz riceve una sorpresa: un video da parte di Eva Henger, in cui la madre le dice di essere orgogliosa e di aspettarla a braccia aperta, quando tornerà a casa. Mercedesz è felice e commossa. Nel corso della diretta si torna a parlare della ragazza per il rapporto che ha instaurato con Edoardo. Lo Spirito dell’Isola mette alla prova la loro affinità in una sfida in apnea. Prima di cimentarsi nella prova però Ilary Blasi manda una clip riassuntiva sul loro legame e, terminata, chiede a Edoardo cosa gli piaccia di Mercedesz. Il ragazzo apprezza la sua autoironia. Interviene dallo studio Vladimir che, visto il palese interesse di Edoardo, sostiene di non credere a Mercedesz e le chiede se sta fingendo. Lei conferma di essere interessata a lui.

Si passa alla prova: Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi dovranno darsi un bacio in apnea per almeno due minuti a L’Isola dei Famosi 2022. In palio c’è un letto. Purtroppo non riescono a superare la prova e tornano su Playa Palapa senza la ricompensa. Nel corso della diretta, i naufraghi di Playa Sgamada e Playa Rinovada si sfidano in una prova. Infatti, lo Spirito dell’Isola, dopo aver sentito le lamentale dei Tatanka (nome con cui si sono ribattezzati i membri di Playa Sgamada) circa il trattamento ricevuto dagli altri compagni, ha organizzato una sfida. In palio due casse di cibo: la squadra che vincerà porterà con sè la propria ricompensa e quella dell’altro gruppo. I Tatanka scelgono Laura, Licia e Fabrizia, mentre i membri di Playa Rinovada Carmen, Mercedesz e Maria Laura. Vincono i Tatanka, ma la sfida prosegue poiché Clemente e Roger chiedono di fronteggiarsi in un’altra prova. In palio un ananas e due uova. Vince Clemente, mentre Roger si ferisce. Come molti altri compagni, anche Mercedesz non ha risparmiato le critiche verso Maria Laura. Ilary Blasi manda in onda un video in cui la figlia di Eva Henger, parlando con Lory, giudica falsa e stratega l’ex pupa, che rimane molto ferita da tali affermazioni. Durante le nomination, Mercedesz vota Nicolas poiché non si fida di lui e non riceve il voto da nessuno (anche se Alessandro, leader con Maria Laura, avrebbe voluto votarla). Di conseguenza, Mercedesz continua la sua permanenza all’Isola dei Famosi.

