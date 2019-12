Mercedesz Henger proposta di matrimonio Lucas Peracchi/ “Costruiamo il nostro futuro”

Lucas Peracchi fa una sorpresa a Mercedesz Henger e chiede la sua mano. L’ex protagonista di Uomini e donne ha scelto infatti di mettere da parte tutto ciò che è accaduto fino a oggi, formulando la sua romantica proposta di matrimonio: “quella sera di febbraio non ho mai smesso di fissarti, quello che non sapevo – dice Peracchi in un video-dedica – è che la tua anima è ancora più bella del tuo viso […] la nostra storia – ha aggiunto poi – ha avuto alti e bassi, ma il nostro amore è stato più forte”. Lucas Peracchi ricorra inoltre tutti i momenti di difficoltà vissuti assieme: “non mi hai mai fatto mancare il tuo sostegno – dice – anche nei giorni più difficili ci siamo tenuti per mano e siamo andati avanti”, oggi però è pronto a costruire il loro futuro assieme: “questo mattone che ti dono vuole simboleggiar e il mio futuro di costruire il mio futuro con te!”. Immediata la risposta di lei, che a domanda diretta, conferma: “Certo amore mio”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

MERCEDESZ HENGER A DOMENICA LIVE: UN MESSAGGIO DA…

Protagonista dell’ultima puntata dell’anno di Domenica Live sarà nuovamente Mercedesz Henger. Un’ospitata particolare ed inattesa e che, secondo quanto anticipato dalla padrona di casa Barbara d’Urso porrà la giovane davanti ad una “dichiarazione che la spiazzerà totalmente”. Di cosa si tratta? Nelle ultime settimane Mercedesz Henger è stata protagonista di un gossip shock: la stessa ha ammesso che il suo vero padre non è Riccardo Schicchi, come finora creduto da tutti, bensì un altro uomo. Rivelazione di cui è venuta a conoscenza diversi anni fa ma che aveva deciso di renderla pubblica dopo essere stata incalzata da un giornalista intenzionato a rendere nota la vicenda privata. La mamma Eva Henger, tuttavia, non avrebbe affatto gradito la scelta della figlia. Tra loro, dunque, si era creato del nuovo attrito difficile da risolvere. Mamma Eva aveva rilasciato una dichiarazione asserendo di essere disposta a far pace e proprio mentre crede di dover ascoltare le parole della donna, oggi Mercedesz riceverà un’altra nuova dichiarazione choc. Di cosa si tratta?

MERCEDESZ HENGER, NUOVE DICHIARAZIONI CHOC

Chiusa in una sorta di “limbo bianco”, è convinta di venire a Domenica Live a rispondere all’ennesima intervista della madre Eva Henger ma invece, la giovane Mercedesz sta per ricevere una notizia che la spiazzerà. Ma da parte di chi? Ha a che fare con il fidanzato Lucas Peracchi o ancora una volta con questioni familiari? Lo scopriremo solo a breve, mentre Mercedesz continua ad essere del tutto ignara di quanto sta per capitarle. Di recente la madre Eva Henger era tornata a scagliarsi contro il fidanzato Lucas Peracchi tra le pagine del settimanale Nuovo. Tra mamma e figlia i rapporti si sono raffreddati dopo l’abbraccio a Live Non è la d’Urso: “Da allora le scrivo un messaggino ogni settimana per sapere come sta: mi arriva la notifica che lei li ha letti ma non mi risponde mai”, ha dichiarato la donna. Eva ha anche ribadito di essere convinta che ad avere allontanato la figlia sia proprio Lucas. Le nuove dichiarazioni avrebbero a che fare con il nuovo scontro familiare?



