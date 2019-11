Mercedesz Henger: “Riccardo Schicchi non è mio padre”/ La verità a Non è la D’Urso

Mercedesz Henger spiazza tutti con una clamorosa e scioccante rivelazione: Riccardo Schicchi, l’uomo che ha sempre chiamato papà, non è il padre naturale. La rivelazione della figlia di Eva Henger sarà al centro della puntata di Live – Non è la D’Urso in onda oggi, lunedì 25 novembre, in prima serata su canale 5. A diffondere la clamorosa anticipazione è il comunicato ufficiale diramato dalla redazione del programma condotto da Barbara D’Urso. Mercedesz avrebbe già rilasciato alcune dichiarazioni in merito svelando di aver saputo la verità direttamente dalla madre Eva. “Mia madre mi ha svelato l’identità del mio padre biologico che non è Riccardo Schicchi. Avendo saputo che qualcuno ha fatto girare la “notizia”, ho preso la decisione di fare una dichiarazione dettagliata sulla verità. Questo per evitare che in alcun modo venga alterata da gossip e opinioni di persone estranee alla vicenda”, ha detto Mercedesz.

MERCEDESZ HENGER: CHI È IL VERO PADRE?

Chi è, dunque, il vero padre di Mercedesz Henger? Quest’ultima è la primogenita di Eva Henger che è stata sposata con Riccardo Schicci, morto nel 2012. Tutti hanno sempre pensato che sia Mercedesz che Riccardino, i primi due figli di Eva, siano nati dal suo matrimonio con Riccardo Schicchi. Oggi, però, salta fuori una clamorosa verità. Dell’identità del padre biologico di Mercedesz non si sa assolutamente niente. Tuttavia, ai microfoni di Non è la D’Urso, la figlia di Eva Henger è pronta a svelare nuovi dettagli sulla notizia che ha lasciato tutti senza parole. Da parte di Eva Henger, invece, almeno per il momento, non è arrivata alcuna dichiarazione. Tutta la verità sul padre naturale di Mercedesz, dunque, verrà a galla questa sera? L’appuntamento è alle 21.25 su canale 5.

