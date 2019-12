Mes, Gualtieri “stop trattato, veto Italia”/ Tregua Governo: Salvini “finto rinvio”

E in serata arriva lo stop al Mes: successo della trattativa di Gualtieri e del Governo? Sicuramente, ma è altrettanto vero come la road map fosse decisa da tempo con il voto sulla riforma del trattato sul Fondo Salva Stati già prevista per il 2020. Riuniamo però i fatti, come sempre la cosa migliore: durante la stesura delle conclusioni sulla trattativa del “nuovo” Meccanismo Europeo di Stabilità, l’Italia ha bloccato il negoziato per un tempo indefinito ma utile a trovare un accordo interno al Governo e nello tesso tempo la possibilità di attuare effettivamente quella “logica di pacchetto” che Conte e Gualtieri chiedono all’Ue. In sostanza l’Italia ieri sera ha ribadito che assieme alla riforma del meccanismo salva-Stati servirà anche l‘Eurobilancio e l’Unione bancaria, compresi regolamenti e allegati vari: giusto ieri Bruxelles ha iniziato la riunione dei ministri dell’Economia partendo dagli allegati, ovvero dalle clausole di azione collettiva (le cosiddette Cacs, ndr) che rendono meno difficile un’eventuale ristrutturazione del debito di uno Stato che chiede l’intervento del Mes. «Abbiamo impedito di concludere finché tutti i punti che ritenevamo essenziali fossero stati definiti», ha spiegato stamani il Ministro dell’Economia al termine dell’Eurogruppo. Poi sulle Cacs ha aggiunto «ho detto con chiarezza che non avrei acconsentito di chiudere finché non si sarebbero esplicitate le condizioni che poneva l’Italia, e c’è stato un negoziato intenso».

MES, LA “NUOVA” ROAD MAP

Ieri il presidente Centeno aveva ribadito come il trattato sul Mes fosse chiuso già da giugno e che non vi era motivo per un rinvio o una nuova discussione: questo aveva scatenato l’ira del Centrodestra con Salvini e Meloni sul piede di battaglia attaccando il Premier Conte per il suo intervento in Senato. Gualtieri in effetti alla Commissione Finanze aveva spiegato che il testo del Fondo Salva Stati era praticamente non emendabile, ma Conte poi aveva cambiato versione parlando di firme ancora tutte da mettere e da possibili “veti” che l’Italia avrebbe potuto esercitare. In effetti nella notte un breve stop è stato concesso per insistenza del nostro Paese, ma la road map prevedeva già un voto sul Mes all’inizio del 2020 e così sarà, anche se ancora non è stata stabilità la piena calendarizzazione. Quel che è di certo è che il Salva-Stati non sarà oggetto dell’Eurosummit e Consiglio Ue di metà dicembre, il che fa respirare il Governo dilaniato dalle liti interne Di Maio-Pd-Renzi proprio sul Mes: ma non elimina il problema alla base. Poco fa intervenendo da Bruxelles, il neo-Commissario agli Affari Europei Paolo Gentiloni, commentando l’esito dei lavori di ieri all’Eurogruppo, ha spiegato «bisogna lavorare per un Meccanismo di Stabilità Europeo migliore».

MES, SALVINI VS GUALTIERI: “RINVIO FINTO”

Parlando ancora da Bruxelles, Gualtieri aggiunge sul Mes «Io sono fiducioso che su questa base sia possibile raggiungere un consenso nella maggioranza perché complessivamente è una situazione migliore di quella di partenza. È demagogia priva di fondamento la campagna di Salvini e della destra». Secondo il n.1 del Mef la giornata è stata positiva e l’Italia, con il suo “veto”, avrebbe raggiunto tre obiettivi: «la possibilità di una subaggregazione dei titoli” (nell’ambito delle clausole Cacs, ndr), le ipotesi di condizionalità sul backstop e l’eliminazione dalla roadmap a riferimenti al trattamento prudenziale dei titoli sovrani». Non certo soddisfatto il leader della Lega Salvini che questa mattina a Sky Tg24 Start ha attaccato il Governo «Rinvio? Ricordo che il 2020 inizia a gennaio e finisce a dicembre, chissà magari entra in vigore dopo le elezioni in Emilia Romagna…Cambiamenti? Maddai cambieranno qualche avverbio, qualche aggettivo al massimo…». Il M5s invece replica con Laura Agea da Bruxelles, «il Ministro Gualtieri ha tenuto fede all’ accordo, non ha dato luce verde al Mes. Ora risoluzione di maggioranza in Parlamento, noi non firmiamo finché non conosceremo le altre riforme nel dettaglio. Ci vorranno mesi per capire se il pacchetto va a favore dell’Italia».



