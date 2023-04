Messa Cena Domini e Crisma, diretta video Giovedì Santo/ Lavanda dei piedi col Papa

GIOVEDÌ SANTO CON PAPA FRANCESCO: DIRETTA VIDEO MESSA DEL CRISMA E MESSA IN CENA DOMINI

Il Giovedì Santo è l’ultimo giorno di Quaresima prima del Triduo che porterà alla Pasqua del Signore: il fitto programma liturgico con Papa Francesco ha inizio stamane con la Messa del Crisma, di fatto il primo evento del Triduo Pasquale della Settimana Santa 2023. Un percorso che fa memoria dell’Ultima Cena (Messa in Cena Domini), della Passione e morte in Croce (Via Crucis, Venerdì Santo) e della Pasqua di Resurrezione: Papa Francesco apre il Giovedì Santo con la Santa Messa del Crisma in Vaticano, proseguirà poi con il rito della Lavanda dei piedi e la Messa in Cena Domini nel carcere minorile di Casal del Marmo a Roma, un ritorno gradito 10 anni esatti dopo la sua prima celebrazione del Giovedì Santo insieme ai detenuti.

L’appuntamento in tv e streaming con Papa Francesco vedrà la celebrazione alle ore 9.30 in Basilica di San Pietro per la Messa del Crisma: diretta tv su Rai 1 e Tv2000, diretta video streaming sul canale YouTube ufficiale di Vatican News. La Messa in Cena Domini per ovvi motivi non sarà aperta al pubblica e rimarrà riservata ai soli detenuti minorenni e agenti carcerari dell’istituto di Casal del Marmo: è però prevista una diretta streaming sempre dai canali ufficiali del Vaticano a partire dalle ore 16. Dimesso solo lo scorso sabato dall’ospedale Gemelli per una bronchite su base infettiva, Papa Francesco ha già dimostrato celebrano a sorpresa la Domenica delle Palme di essere in buone condizioni nonostante il timore dell’intera cristianità dopo il ricovero d’urgenza avvenuto la scorsa settimana: probabile comunque gli spostamenti ridotti su Papamobile e in sedia a rotella per non sforzare eccessivamente il fisico del Pontefice che ha però voluto con forza partecipare a tutti i riti della Settimana Santa per celebrare con l’intera cristianità la Passione e Resurrezione del Signore.

ORIGINI E SIGNIFICATO MESSA CENA DOMINI E CRISMA: I RITI DEL GIOVEDÌ SANTO

Diversi e fondamentali i riti celebrati nel Giovedì Santo del Triduo Pasquale, a cominciare dalla Messa del Crisma che per tradizione rappresenta l’atto di memoria della Resurrezione di Cristo: dopo l’omelia durante la Messa del Crisma si consacrano gli oli santi della Chiesa Cattolica. Si tratta per l’appunto del crisma (usato per battesimo e cresima), olio dei catecumeni (battesimo) e olio degli infermi (unzione degli infermi) che poi saranno utilizzati lungo l’intero anno liturgico per celebrare i sacramenti cattolici.

Con la Messa in Cena Domini – Santa Messa nella Cena del Signore – la Chiesa di Dio fa memoria dell’Ultima Cena di Gesù con i 12 apostoli, di fatto l’ultimo atto prima del tradimento di Giuda e dell’arresto nell’orto dei Getsemani. Nell’ultimo pasto consumato con gli apostoli, Gesù con la carne del Suo Corpo e con il vino del Suo Sangue, annuncia le ultime ore prima della Passione ma anche l’annuncio della futura Resurrezione. «La realtà che oggi viviamo, in questa celebrazione: il Signore che vuole rimanere con noi nell’Eucaristia», spiegava Papa Francesco nell’omelia della Messa in Cena Domini nel 2020: in questa “cena” è simboleggiata l’intera esistenza, c’è tutto. V’è il tradimento, la fedeltà, l’amicizia e il dono totale di sé, del proprio “corpo” e “sangue”: lasciando però a tutti la libertà di poter mangiare e bere di quel corpo e di quel sangue. «È importante invece fare tutto senza interesse: uno serve l’altro, uno è fratello dell’altro, uno fa crescere l’altro, uno corregge l’altro, e così bisogna fare andare avanti le cose. Servire! E poi, il cuore di Gesù, che al traditore dice: “Amico” e anche lo aspetta, fino alla fine: perdona tutto. Questo vorrei metterlo oggi nel cuore di tutti noi, anche nel mio: Dio perdona tutto e Dio perdona sempre! Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono», raccontava sempre Papa Francesco un anno fa davanti ai detenuti nel carcere di Civitavecchia.

LAVANDA DEI PIEDI CON PAPA FRANCESCO IN CARCERE: ECCO DOVE E PERCHÈ

La Lavanda dei piedi è il rito ripreso lo scorso anno dopo i due anni di stop causa pandemia Covid-19, è forse l’elemento più commovente dell’intero Giovedì Santo: il rituale in memoria di quanto Gesù fece con i propri discepoli il pomeriggio prima dell’Ultima Cena torna ad essere celebrato dal Vaticano in forma ufficiale come già avvenuto un anno fa. Si “chiude” in qualche modo un cerchio: nel decimo anniversario del suo Pontificato, Papa Francesco ha deciso di far ritorno nel carcere minorile di Casal del Marmo a Roma, laddove nel 2013 tenne la sua prima Messa in Cena Domini all’interno delle mura carcerarie. Una “tradizione” poi ripetuta in tutti i Giovedì Santo degli ultimi 10 anni: Carcere minorile Casal del Marmo (2013), nel Centro Santa Maria della Provvidenza – Fondazione Don Gnocchi (2014), nel Carcere di Rebibbia (2015), nel C.A.R.A. Castel Novo di Porto (2016) e Carcere di Palliano, Frosinone e Diocesi di Palestrina (2017) e Carcere di Regina Coeli a Roma (2018), Carcere di Velletri (2019), Civitavecchia (2022), Casal del Marmo (2023).

E così oggi 6 aprile 2023, Giovedì Santo e ultimo giorno di Quaresima, Papa Francesco celebrerà la Messa in Cena Domini e il rito della Lavanda dei piedi nel carcere minorile di Casal del Marmo: «Lavare i piedi significa che dobbiamo aiutarci l’uno con l’altro», aveva detto Papa Francesco davanti ai carcerati minori nel lontano 2013, «È mio dovere come prete e come vescovo essere al vostro servizio. Ma è un dovere che mi viene dal cuore: lo amo. Amo farlo perché il Signore così mi ha insegnato», concluse. La Lavanda dei piedi e successiva Messa in Cena Domini rappresentano il secondo vero appuntamento del Triduo Pasquale (dopo la Santa Messa del Crisma in San Pietro alle ore 9 del Giovedì Santo), prima della Via Crucis del Venerdì Santo e le successive celebrazioni della Santa Pasqua. Era in quel tempo funesta la situazione del terrorismo in Europa e nel mondo, con Papa Francesco che ai minori di Casal del Marmo rilevava, «Tutti noi, insieme, musulmani, indi, cattolici, copti, evangelici, fratelli, figli dello stesso Dio, che vogliamo vivere in pace, integrati». Oggi, 10 anni dopo, con una guerra che imperversa in Ucraina (e non solo) sarà ancora un invito di pace e preghiera quello che giungerà dai riti del Giovedì Santo all’interno del carcere con Papa Francesco.













