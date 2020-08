Messi, sfida Juventus-Inter/ Calciomercato: papà della Pulce contattato dalla Signora

Ci sarebbe anche la Juventus su Lionel Messi. La bomba è sganciata dal quotidiano francese L’Equipe, giornale sportivo più autorevole d’oltralpe, secondo cui la Vecchia Signora starebbe cercando di capire se l’operazione “Pulce” sia fattibile. Nel dettaglio, pare che i campioni d’Italia in carica abbiano contatto negli scorsi giorni il padre dell’asso di proprietà del Barcellona, il signor Jorge Messi. Si tratterebbe di un primissimo sondaggio per scoprire l’eventuale accoglienza del giocatore ad una proposta bianconera, che ricordiamo, potrebbe attrarre l’asso dell’albiceleste con la presenza già in squadra di Cristiano Ronaldo. Con Cr7 e Messi nello stesso team, la Signora potrebbe di fatto divenire una potenza mondiale del calcio, provando per l’ennesima volta a mettere le proprie mani sulla tanto desiderata Champions League. C’è anche però chi storce il naso, tenendo conto del fatto che Pirlo e la dirigenza dovrebbero gestire i classici “due galli in un pollaio”.

MESSI, SFIDA JUVENTUS-INTER? MA IL CITY E’ IN VANTAGGIO

In attesa di eventuali conferme sull’operazione Messi-Juventus, il Manchester City continua ad essere in netto vantaggio sulla concorrenza, sia per via della presenza in squadra di Pep Guardiola, uno dei grandi maestri della Pulce, sia per la disponibilità economica pressochè infinita degli stessi Citizens. A riguardo va sottolineato come El Ciringuito Tv abbia fotografato fuori da un noto ristorante della città proprio il tecnico catalano, che sarebbe quindi volato a Barcellona proprio per incontrare il giocatore in uscita dal Camp Nou. La notizia conferma di fatto i rumors della giornata di ieri, che parlavano di vis-a-vis imminente fra Pep e Lionel, e non è da escludere che l’incontro, se mai ci sia stato o ci sarà, faccia uscire definitivamente allo scoperto i Citizens. Sullo sfondo rimane l’Inter, che potrebbe dare vita ad un clamoroso derby d’Italia con la Juventus sul mercato, senza dimenticarsi del Paris Saint Germain, altra seria pretendente alla Pulce.



© RIPRODUZIONE RISERVATA