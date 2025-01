L’azienda Meta, il colosso di proprietà di Mark Zuckerberg che possiede già Facebook, Instagram e WhatsApp, potrebbe tagliare a breve migliaia di dipendenti. Secondo quanto riferisce l’autorevole testata Bloomberg, i licenziamenti dovrebbero riguardare il 5 per cento del suo personale, così come si apprende da una nota interna avviata a tutti i dipendenti. Tenendo conto che a settembre 2024 il numero di lavoratori in Meta era a pari a 72.000 persone, ciò significa che il 5% dei tagli equivale a 3.600 posti di lavoro.

Mark Zuckerberg, attraverso una nota pubblicata su una bacheca interna a Meta ha fatto sapere che: “Ho deciso di alzare l’asticella della gestione delle prestazioni e di far uscire più velocemente i dipendenti con scarse prestazioni”. E ancora: “Di solito gestiamo le persone che non soddisfano le aspettative nel corso di un anno, ma ora faremo tagli più estesi basati sulle prestazioni durante questo ciclo”.

META, 3.600 LICENZIAMENTI A BREVE: COSA E’ EMERSO

Il ciclo a cui si riferisce Zuckerberg dovrebbe concludersi il mese prossimo, a febbraio 2025, secondo quanto affermato da una persona che conosce la questione, ma che ha chiesto di restare volutamente anonima. I 3.600 lavoratori che saranno costretti a lasciare Meta verranno avvisati il prossimo 10 febbraio, per quanto riguarda quelli che lavorano negli Stati Uniti, mentre quelli che sono di stanza in altre sedi oltre oceano, riceveranno la comunicazione in un secondo momento. In ogni caso queste dovrebbero essere le ultime settimane in Meta per loro.

Bloomberg precisa che i licenziamenti riguarderanno solo quelle persone che si trovano in azienda da abbastanza tempo da poter aver diritto ad una valutazione delle prestazioni. Inoltre Zuckerberg ha fatto sapere che avrebbe “fornito una generosa buonuscita” a coloro che saranno appunto costretti a salutare Meta, così come già accaduto con i licenziamenti degli anni passati. Per il CEO di Meta l’obiettivo con questi tagli è quello di garantire che l’azienda abbia i “talenti più forti” e che sia in grado di “portare nuove persone”.