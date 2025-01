Il numero uno della Ferrari, nonché attuale CEO di Stellantis, John Elkann, è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Meta. Si tratta della multinazionale a cui fa capo uno degli uomini più ricchi al mondo, Mark Zuckerberg, e che detiene fra gli altri Facebook, Instagram e WhatsApp. Ad annunciare l’ingresso nel CDA di Meta di John Elkann, come si legge sul sito del Corriere della Sera, è stato lo stesso Zuckerberg, che ha pubblicato un post su Facebook, precisando che fra i nuovi membri ci saranno anche Dana White e Charlie Songhurst.

Il fondatore di Facebook ha ricordato come il nipote dell’Avvocato Agnelli abbia una grande esperienza nel gestire aziende a livello globale, e il suo ingresso nel consiglio di amministrazione di Meta porterà un po’ di internazionalità. Infine il manager americano ha ricordato le prospettive legate all’IA, l’intelligenza artificiale, nonché al futuro dei social media, e si dice certo che il nuovo CDA dell’azienda aiuterà la stessa a raggiungere i suoi obiettivi.

JOHN ELKANN NEL CDA DI META: ICON LUI ANCHE DANA WHITE

Poco dopo è arrivata la replica dello stesso John Elkann, che si è detto onorato di entrare a far parte in quella che lui definisce una delle aziende “più significative” di tutto il ventunesimo secolo, dicendosi anche felice di poter portare la sua esperienza globale, in una prospettiva di lungo termine in questa fase della storia, in cui Meta cercherà di migliorare ulteriormente l’innovazione e la tecnologia.

Fra le nuove figure che entrano in Meta anche Dana White, un nome che probabilmente non vi è nuovo. Si tratta infatti del numero uno dell’UFC, acronimo di Ultimate Fighting Championship, la più importante organizzazione a livello mondiale per quanto riguarda l’MMA, le arti marziali miste. Ne è presidente e amministratore delegato e più volte è stato visto vicino a Donald Trump in occasione della recente campagna politica per le presidenziali Usa dello scorso novembre 2024.

JOHN ELKANN NEL CDA DI META: IL MESSAGGIO AI DIPENDENTI STELLANTIS

Zuckerberg lo ha descritto come un imprenditore di grande successo, capace di rendere l’Ufc una delle aziende sportive di maggior successo al mondo, nonché un marchio amato in ogni angolo della terra. Infine Charlie Songhurst, che è un investitore in aziende tecnologiche, con partecipazioni in più di 500 start-up a livello globale. Quest’ultimo si è detto onorato di entrare a far parte del consiglio di amministrazione di Meta, e il suo obiettivo sarà quello di individuare nuovi prodotti e sviluppare nuove capacità legate all’IA.

Tornando a John Elkann, il Corriere della Sera ha ricordato come nella giornata di ieri, 6 gennaio 2025, il numero uno di Exor abbia scritto un messaggio ai dipendenti di Stellantis, sottolineando come l’azienda doveva essere orgogliosa di quanto fatto fino ad oggi, con i traguardi importanti raggiunti nei quattro anni di creazione di Stellantis. Obiettivo del 2025, renderlo un anno fantastico anche se non sarà facile.