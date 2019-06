METEO MILANO, ALLERTA TEMPORALI/ Maltempo, previsioni nubifragi e rischio allagamenti

L’inizio della settimana, almeno dal punto di vista delle previsioni meteo, per la città di Milano non sarà dei migliori. Già da ieri infatti era stata annunciata l’allerta meteo per la giornata odierna ma che, secondo le previsioni de IlMeteo.it, si dovrebbe prolungare anche per martedì e mercoledì con rovesci intensi, affiancati da grandinate e temporali. Tutto ciò è causato da un minaccioso e profondo vortice di bassa pressione sulla Francia che condizionerà anche il meteo in alcune zone del nostro Paese tra cui proprio la città di Milano. Sotto stretta osservazione saranno soprattutto le regioni del Nord Ovest ed in particolare la Lombardia. Tra lunedì sera e la notte successiva si potrebbe registrare un peggioramento delle condizioni con nubifragi e forti grandinate che si abbatteranno nella zona ovest della Regione e su Milano, dove si attendono grandi quantitativi di pioggia. Ovviamente i maggiori rischi saranno per i possibili allagamenti e disagi alla circolazione. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

SEVESO E LAMBRO SORVEGLIATI SPECIALI

Per la giornata di oggi, lunedì 10 giugno, preoccupa il meteo a Milano per via del passaggio di una perturbazione che ha in serbo piogge diffuse e temporali. Per questo, come riferisce il quotidiano online Il Giorno, il Centro meteo regionale della Lombardia ha emanato un’allerta moderata (codice arancione) per questo inizio di settimana che si preannuncia all’insegna del maltempo nel capoluogo lombardo. I fenomeni più intensi a carattere temporalesco sono previsti proprio a partire dalle 12 di questo lunedì. L’attera ordinaria (codice giallo) era scattata già ieri, nel tardo pomeriggio, estendendosi fino alle 9 di questa mattina. Già da domenica, dunque, il Comune ha confermato di aver attivato il Coc, ovvero il Centro operativo comunale, con il compito di graduare eventualmente l’attivazione di un piano di emergenza tenendo sotto controllo speciale i fiumi Seveso e Lambro. Ad occuparsi del monitoraggio dei livelli idrometrici e del radar è la Protezione Civile del Comune di Milano, già operativa alla luce dell’allerta meteo annunciata. In prima linea anche la polizia locale e di Mm (Metropolitana Milano). Sono soprattutto i fiumi a preoccupare e per questo è stata avvisata anche l’ipo (Agenzia interregionale fiume Po) per definire l’eventuale attivazione dello scolmatore di Palazzolo.

METEO MILANO: TEMPORALI IN ARRIVO, LA SITUAZIONE

Per la giornata di oggi, le previsioni meteo a Milano parlano di nubi sparse che si alterneranno a schiarite con una tendenza ad un graduale aumento della nuvolosità. Ciò spingerà sempre di più fino alla comparsa di piogge e rovesci anche a carattere temporalesco che potrebbero verificarsi maggiormente verso sera. Come rivela SkyTg24, sono previsti nella giornata di oggi fino a 60mm di pioggia e questo spiega l’attenzione riservata ai fiumi, in particolare il Seveso e il Lambro. Sul versante delle temperature, la massima si attesterà intorno ai 28 gradi mentre le minime saranno di 19 gradi. Nel resto della Lombardia, l’anticiclone africano sarà disturbato oggi da umide infiltrazioni atlantiche. Sulle pianure si alternerà il sole a qualche nube ma fino al pomeriggio è previsto clima asciutto e caldo. Maggiore variabilità sarà invece registrata su Laghi, Alpi, Prealpi dove dal pomeriggio potrebbe esserci qualche temporale, fenomeni che poi andranno ad intensificarsi in serata con un calo delle temperature sulle Alpi e afa moderata in pianura.



