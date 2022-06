Meteo Roma, da oggi torna il caldo/ Temperature massime salgono fino a 35 gradi

Le previsioni del Meteo a Roma oggi sabato 18 Giugno riportano sole e caldo, le massime saliranno fino a 35 gradi. La prossima settimana il meteo a Roma sarà simile, farà caldo in generale in tutto il Lazio. Il sole è tornato a spendere dopo giornate di pioggia e di temporale. Il vento sarà moderato soprattutto a Nord Est e le minime possono scendere fino a 20 gradi. Sole e tanto caldo riporta il Meteo a Roma, infatti, sul bollettino sono segnalate ondate di calore con allerta di livello 1 e di colore giallo fino a domani 19 Giugno. Il problema si rivelerà nelle prossime settimane con l’anticiclone Scipione? Potrebbe diventare ancora più potente questo calco e l’aria potrebbe diventare asfissiante.

La situazione in tempo reale del Meteo Roma riportata dal Meteo.it è caratterizzata da una temperatura di 30 gradi. I venti soffiano moderati ad Ovest, e a Sud Ovest. L’intensità dei venti è di circa 17 kilometri orari. La rivelazione radar del Meteo Roma segnala precipitazioni assenti. Secondo le ultime previsioni tornerà un ampio sole con temperatura fino a 35 gradi.

Meteo Roma, da oggi fino ai prossimi giorni

Sabato 18 Giugno il meteo a Roma è poco nuvoloso con temperature tra i 20 e i 35 gradi. Nel dettaglio ci sarà un tempo caldo al mattino e nuvoloso di sera. Per quanto riguarda le previsioni meteo Roma dei prossimi giorni, ossia di Domenica 19 Giugno e di Lunedi 20 Giugno, si vedranno delle minime di 18 gradi e delle massime di 32 per domani. Mentre, da una minima di 16 a una massima di 33 gradi per Lunedi 20 Giugno. Venti deboli e moderati per entrambe le giornate.

Il meteo a Roma nella prossima settimana sarà soleggiato e poco nuvoloso di giorno. Per l’esattezza, il clima di sera sarà sereno. Martedì 21 ci aspetta un grande sole con temperature dai 15 ai 34 gradi. Mercoledì 22, sempre soleggiato, con minime su 17 e le massime sui 35 gradi. Avremo un giovedì e venerdì leggermente nuvoloso. Il clima di giovedì ha una temperatura minima di 17 e una massima di 35 gradi. Invece, venerdì 24 dai 18 ai 35 gradi di temperatura minima e massima.

