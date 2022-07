Metro M1 Milano, 69enne morto investito a Duomo/ Treni fermi per ore: “è suicidio”

MILANO, 69ENNE MORTO TRAVOLTO DA METRO M1 ALLA STAZIONE DUOMO

Tragedia questa mattina nella centralissima fermata Metro M1 di Duomo: un 69enne è morto dopo essere stato investito travolto dal convoglio in arrivo nella stazione del centro di Milano: il dramma è stato segnalato dai primi testimoni alle ore 8 del mattino di domenica 24 luglio, con l’immediata chiusura della linea rossa Atm tra Pagano e Pasteur per consentire il lavoro dei mezzi di soccorso delle forze dell’ordine. 118, automatica e carabinieri sono intervenuti per provare a salvare la vita del 69enne investito dal convoglio della metropolitana in arrivo in stazione, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 24 LUGLIO/ Calo Rt, "il picco è superato"

L’uomo trovato sui binari sotto le lamiere del treno era probabilmente già morto sul colpo: per le 13 fermate della metro M1 ferma per ore nella mattina milanese, Atm ha disposto bus sostitutivi con forti disagi però per i passeggeri e turisti giunti in centro per l’ennesima bella domenica di sole. Sul luogo sono sopraggiunti anche i carabinieri del radiomobile e della compagnia Duomo, mentre contemporaneamente i vigili del fuoco hanno ottenuto il via libera dal giudice incaricato per iniziare le operazioni di estrazione del corpo.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 23 LUGLIO/ +8.675 casi e 34 morti, positività al 18%

METRO ATM RIPRENDE PERCORSO REGOLARE: INDAGINI SU SUICIDIO SULLA M1

Dopo circa due ore dalla tragedia avvenuto nella stazione di Duomo M1, la linea rossa della metro milanese è ripresa con traffico regolare: attualmente infatti il servizio del traffico live di Atm non registra alcun disagio in nessuna fermata anche su altre linee. Fin dai primi istanti dopo l’investimento, gli avvisi delle autorità davano già la possibilità dell’ipotesi suicidio dietro la morte del povero 69enne trovato senza vita sui binari: «abbiamo chiuso la linea tra Pagano e Pasteur dopo un tentativo di suicidio».

Caldo record a Milano, temperature rotaie metro a 60°/ Linea 2 costretta a rallentare

La conferma arriva poi dalle prime testimoniano rese dalle autorità presenti in stazione Duomo per i rilievi post-incidente: «si sarebbe suicidato gettandosi sui binari poco prima che arrivasse il convoglio che lo ha colpito intorno alle 8 di oggi 24 luglio». Ulteriori testimonianze rese dagli altri passeggeri hanno raccontato che l’uomo si trovava in piedi sulla banchina, direzione Sesto della Metro M1: si sarebbe poi gettato appena il treno stava entrando in stazione e si apprestava a ridurre la velocità per la fermata.

⚠️ M1: abbiamo chiuso la linea tra Pagano e Pasteur dopo un tentativo di suicidio. Sono in arrivo bus per servire la tratta interrotta. pic.twitter.com/4AVU9j9FHt — ATM (@atm_informa) July 24, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA