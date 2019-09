Metro Roma, guasto scale mobili/ 4 dipendenti arrestati per “frode e lesioni”

Sono quattro le misure cautelare interdittive, a seguito del guasto avvenuto alla scala mobile della metro di Roma il 23 ottobre di un anno fa. Come riferisce l’edizione online di TgCom24, in queste ore i poliziotti della Squadra Mobile di Roma e quelli del commissariato Viminale, stanno eseguendo un’ordinanza a carico di quattro dipendenti della Metro Roma e di Atac. Le accuse nei loro confronti sono quelle, a vario titolo, di frode nelle pubbliche forniture e lesioni personali colpose aggravate. Le misure giungono dopo un’indagine durata quasi un anno da parte della procura di Roma in merito al famoso incidente che provocò il ferimento di numerose persone presso la stazione Repubblica ad ottobre dell’anno scorso, dopo la partita fra la Roma e il CSKA di Mosca, gara di Champions League: l’ultimo gradino si incastrò nel macchinario, divenendo una sorta di tagliere su cui piombarono svariati supporters moscoviti, alcuni ferendosi in maniera seria.

METRO ROMA, 4 DIPENDENTI ACCUSATI DI “FRODE E LESIONI”

La stazione della Linea A riapri solo dopo otto lunghissimi mesi, rimanendo quindi chiusa per 246 giorni, dal 23 ottobre al 26 giugno, per la rabbia dei numerosi pendolari del posto che hanno dovuto effettuare un altro percorso, privandosi di uno degli snodi principali della capitale, a cui poi fece seguito anche la chiusura della fermata di Piazza di Spagna e Barberini. La prima rimase inattiva per circa 45 giorni, riaprendo a maggio, mentre la seconda è ancora chiusa dal 21 marzo di quest’anno, dopo essere stata dissequestrata. Al momento la metropolitana romana presenta una serie importante di guasti, visto che sono ben otto le fermate chiuse sulla Linea A, a cui vanno ad aggiungersi le sei della linea B, e una sulla C. Le misure interdettive, oltre al guasto alla stazione Repubblica, riguardando anche quello per la fermata della metro Barberini.

