Metti la nonna in freezer, diretto da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi

Venerdì 2 agosto, andrà in onda, in prima serata su Rai 1, alle ore 21:25, la commedia italiana del 2018 dal titolo Metti la nonna in freezer.

Il film è diretto dai registi Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, noti per il loro lungo sodalizio artistico, nato nel 2010 con la realizzazione di alcuni cortometraggi satirici per il web, e proseguita con la realizzazione delle riprese di film come Amore oggi (2014) e Bentornato Presidente (2019).

Il protagonista è interpretato dall’attore e comico Fabio De Luigi, diventato famoso all’inizio degli anni ’90 grazie alla sua partecipazione al programma di successo Mai dire Grande Fratello 2. Al suo fianco la splendida Miriam Leone, tornata recentemente sul grande schermo nei panni di Eva Kant in Diabolik – Chi sei? dei Manetti Bros. (2023).

Nel cast anche: Barbara Bouchet, Maurizio Lombardi, Francesco Di Leva, Lucia Ocone, Marina Rocco, Eros Pagni, Carlo De Ruggieri, Susy Laude, Giovanni Esposito, Paolo Bessegato e Nando Irene.

La trama del film Metti la nonna in freezer: la precarietà, una decisione scellerata e un finanziere innamorato

Metti la nonna in freezer racconta la storia di Simone Recchia (Fabio De Luigi), un integerrimo quanto impacciato finanziere, estremamente dedito al proprio lavoro e pronto a tutto affinché la giustizia possa prevalere.

Dall’altro lato vi è Claudia (Miriam Leone), una giovane restauratrice che riesce a sopravvivere solo grazie alla pensione di sua nonna Birgit (Barbara Bouchet), in attesa che lo Stato finalmente la paghi per il lavoro che ha portato a termine.

Un giorno, però, la sua vita cambia drasticamente, infatti sua nonna viene a mancare all’improvviso e Claudia è disperata, poiché questo significa una cosa sola: bancarotta.

Grazie all’aiuto di due care amiche (Lucia Ocone e Marina Rocco), Claudia inizia quindi a pianificare una truffa che le consenta di continuare a percepire la pensione della defunta nonna, conservando il cadavere della povera donna nel freezer.

La situazione degenera quando questo caso, all’apparenza banale, viene affidato proprio a Simone.

Infatti quest’ultimo si innamora immediatamente di Claudia, incominciando a corteggiarla in modo assiduo, senza nutrire il minimo sospetto di ciò che la ragazza ha in realtà pianificato.

Claudia, al contrario, ha paura che in realtà il finanziere stia indagando su di lei di nascosto, così, grazie all’aiuto delle sue complici, mette in atto una serie di trucchi e stratagemmi affinché non possa scoprire la verità riguardo la situazione di sua nonna.