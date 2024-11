Mew è tra i protagonisti della seconda puntata di This is Me per cantare “Grandine” in coppia con Holden. Il programma evento che celebra i cantanti e ballerini nati professionalmente nella scuola di Amici di Maria De Filippi celebra i successi di due giovanissimi: si tratta di Holden e Mew che, dopo l’esperienza nella scuola più seguita d’Italia, hanno deciso di collaborare insieme. L’occasione è arrivata con il singolo “Grandine” interamente scritto, composto e prodotto da Holden all’anagrafe Josep Carta. Proprio il figlio di Paolo Carta ha raccontato dalle pagine de Il Giorno perchè ha scelto di collaborare con Mew: “avevamo stabilito un legame abbastanza forte nella ‘casetta’, promettendoci di ritrovarci pure in studio una volta fuori”.

Il singolo Grandine è un brano importante per il giovane cantante, ma anche per Mew: due voci chiamate a raccontare un amore difficile e travagliato “in cui i sensi di colpa picchiano come grandine sul vetro”. Una canzone malinconica in cui le voci dei due giovani interpreti si sposano benissimo.

Mew: dalla scuola di Amici di Maria de Filippi al Festival di Sanremo 2025?

Il nome di Mew, all’anagrafe Valentina Turchetto, è balzato alla fama lo scorso anno durante l’ultima edizione di Amici di Maria de Filippi. La cantante sin dal suo ingresso nella scuola si è fatta notare da critica, pubblico e maestri per il suo innato talento, ma il suo percorso è stato altalenante. Durante la pausa delle festività natalizie, la giovane cantante ha deciso di non fare più ritorno nella scuola per motivi personali. Sul web si è ipotizzato perfino di una gravidanza con il fidanzato Matthew conosciuto nella scuola, ma a smentire le voci è stata la diretta interessata che ha lasciato la scuola per depressione. Dalle pagine di Fanpage ha raccontato: “ripensando anche al mio percorso ad Amici, io non ho parlato a nessuno del fatto che stessi male, che c’era qualcosa che non andava. Ho sempre nascosto i miei problemi a tutti, soprattutto in casetta”.

Il tema della depressione è poi diventato una canzone dal titolo “Posatenebre”: “è una cosa mia, parla di me dall’inizio alla fine”. Intanto per Mew si aprono le porte del Festival di Sanremo 2025, visto che la giovane cantante dovrà giocarsi la finalissima di Sanremo Giovani per accedere alla prossima edizione della kermesse italiana.