Mew , perchè ha lasciato Amici 23? Rivelazione choc/ “Depressione nel momento più bello della mia vita”

Mew e la verità sull’addio ad Amici 23

Dopo giorni di silenzio, Mew ha deciso di svelare il motivo per cui ha deciso di lasciare la scuola di Amici 2023. La cantante ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram svelando, per la prima volta, la motivazione che l’ha spinta a lasciare definitivamente la scuola di Amici di Maria De Filippi. “Ho letto tante cose in questi giorni, ho deciso di fare questo video per condividere con voi questa scelta difficile e positiva. Il percorso ad Amici è bello quanto impegnativo, ogni passo lì dentro è delicato“, comincia così il lungo messaggio di Mew che riconosce quanto sia stato importante per lei entrare nella scuola di Amici.

“Entrare ad Amici è stata una salvezza, mi ha dato tante conferme di cui avevo bisogno. Se penso ad Amici, Penso a Maria che è incredibile, mi ha aiutata e sostenuta in ogni momento, mi dà appoggio, mi capisce, e questo rapporto che abbiamo lo porterò per sempre nel cuore. Sono entrata da nessuno, ne sto uscendo consapevole dei miei limiti e di come fare a superarli” – ha spiegato la cantante che ha “deciso che sarebbe stato giusto essere sincera soprattutto con me stessa, ascoltare il mio corpo e la mente e continuare il percorso affrontandolo senza indossare maschere”.

Mew e la depressione: la verità dopo l’addio ad Amici 23

Nel corso del suo lungo messaggio, poi, Mew parla di depressione. “Purtroppo la depressione salta fuori anche nei momenti migliori della vita, in questo caso il più bello della mia vita. Si prende la fame, le energie. Avevo smesso di mangiare, ho cercato di non mostrare niente a nessuno e ci sono anche riuscita, poi ho capito che si può stare male, crollare, ma è importante parlarne“, ha aggiunto ancora la cantante che ha confermato di essere molto innamorata di Matthew puntualizzando di non essere incinta.

Poi le parole su Maria De Filippi: “Se penso ad Amici penso a Maria, che è una donna incredibile, che mi ha aiutata e sostenuta in qualsiasi momento. Mi dà l’appoggio di cui ho bisogno e soprattutto mi capisce. Il rapporto che abbiamo lo porterò sempre nel cuore”, conclude.

